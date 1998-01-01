بلدية غزة تناقش مع أهالي الشجاعية مشروع تطوير شارعٍ بالحي

غزة / سما /

ناقشت بلدية غزة مع أهالي حي الشجاعية الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تطوير شارع " الطلحلة " بالحي خلال لقاء عقدته في مركز رشاد الشوا بحضور مدير عام الهندسة والتخطيط د . نهاد المغني، وطاقم من دائرة إعداد المشاريع، ولجنة الحي، ولفيف من أهالي المنطقة .

وقال د . المغني إن المشروع يهدف إلى تحسين شبكات المياه والصرف الصحي ومعالجة مشاكلها، وحل مشكلة تجميع مياه الأمطار في المنطقة، وحل المشاكل المرورية في الشارع، بالإضافة إلى تحسين الوضع البيئي والصحة العامة وتقليل معدل انتشار الغبار والأتربة .

وأوضح أن المنطقة المذكورة ترابية وتعاني من تردي في البينة التحتية وتتجمع بها مياه الأمطار في فصل الشتاء وهي بحاجة لتطوير، مضيفاً أن البلدية ستحرص على معالجة الآثار البيئية والاجتماعية أثناء عملية التنفيذ وستعمل على التقليل من الآثار السلبية للغبار المنبعث من عملية التجريف للتربة

وأضاف أن المشروع يشمل تركيب شبكات جديدة للمياه والصرف الصحي في المنطقة، وتركيب شبكة للإنارة على طول الشارع المذكور، وتبليط الشارع ببلاط ( الإنترلوك ).

وأوضح أن المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع 4 شهور ومن المتوقع البدء في تنفيذه في شهر سبتمبر/ أيلول القادم وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع نحو 180 ألف يورو ضمن منحة مقدمة من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - برنامج تطوير البلديات - المرحلة الثالثة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مراحل تنفيذ المشروع وسبل تلافي أي مشاكل قد تطرأ خلال عملية التنفيذ وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية والمواطنين من خلال مكتب الإشراف الهندسي الذي سيقام للإشراف على المشروع .

وتعقد بلدية غزة اجتماعات تشاورية مع المواطنين في المناطق التي تنفذ فيها البلدية المشاريع ضمن سياسة تعزيز العمل التشاركي وتبادل المشورة ومعرفة الاحتياجات التي تخص مناطقهم .

وتعتمد البلدية معايير عدة في اختيار المناطق التي يجري فيها تنفيذ المشاريع التطويرية منها: الكثافة السكنية، وقدم المنطقة وحيويتها، ومدى خدمة المشروع لشريحة كبيرة من المواطنين .