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أربع ميداليات ملونة لفلسطين في بطولة كوريا الدولية للتايكواندو

الثلاثاء 24 يوليو 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربع ميداليات ملونة لفلسطين في بطولة كوريا الدولية للتايكواندو



رام الله / سما /

سجلت فلسطين حضوراً قوياً في بطولة كوريا الدولية للتايكواندو "جي ٢"، بحصولها على أربع ميداليات، واحدة فضية حصل عليها عبد الغني الياسيني اضافة لثلاث برونزيات حققها كل من محمد الياسيني وهيثم كبها وأحمد بهلول، فيما ستخوض دارين رائد منافسات البطولة اليوم الثلاثاء.

وقد نجح المشاركون بالتغلب على منافسين مميزين من روسيا والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند خلال طريقهما إلى الأدوار النهائية.

وكان عبد الغني الياسيني قد توج مؤخراً أيضاً بذهبية بطولة الحسن الدولية التي أقيمت في الأردن، بعد فوزه على ممثلي وفود كازاخستان والولايات المتحدة وتايلاند.

وأعرب د. بشار عبد الجواد رئيس اتحاد التايكواندو عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المشاركون، مؤكداً على أن الاتحاد ماضٍ في مسيرته التطويرية، التي تستهدف تأهيل اللاعبين ورفع قدراتهم الفنية بالتعاون مع الأندية والمراكز.

وثمن عبد الجواد جهود اللجنة الأولمبية ورئيسها اللواء جبريل الرجوب، في دعم الاتحاد، وتذليل العقبات أمام أنشطته المحلية والدولية.

#التايكواندو

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