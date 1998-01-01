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اعضاء اتحاد السلة بالضفة يقدمون استقالاتهم

الثلاثاء 24 يوليو 2018 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعضاء اتحاد السلة بالضفة يقدمون استقالاتهم



القدس المحتلة / سما /

قدم اعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة في المحافظات الشمالية استقالاتهم الاثنين في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الاعلى للشباب والرياضة بالبيرة برئاسة الوزير عصام القدومي وعضوية اعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية د. هاني الحصري ود. نبال خليل ، د. نزيه نعيرات والامين العام للجنة الاولمبية ابو جهاد حجة بحضور اعضاء الاتحاد برئاسة خضر ابو عبارة والاعضاء عثمان البديري وانيس سماعنة ومحمود عساف وغياب لوسي ثلجية للسفر.

وبعد اجتماع مطول تمت فيه مناقشة كل ظروف عمل الاتحاد قدم اعضاء الاتحاد استقالاتهم وتم اعتبارهم لجنة تسيير اعمال وفق الانظمة والقوانين، وسيتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع طارئ قريبا وسينظم الاجتماع في اللجنة الاولمبية لترتيب امور الاتحاد حسب القانون واعطاء فرصة 30 يوما لاجراء انتخابات جديدة للاتحاد .

#اتحاد السلة

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