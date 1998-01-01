كيف تواجه نزلة البرد الصيفية؟

وكالات / سما /

لا تقتصر الإصابة بنزلة البرد على فصل ‫الشتاء فحسب، بل يمكن أيضا الإصابة بها خلال فصل الصيف. فكيف تمكن الوقاية ‫منها؟

يقول طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني آرنت مولرس إن نزلة البرد ‫الصيفية تنتشر -شأنها في ذلك شأن نزلة البرد الشتوية- عبر الرذاذ، أي ‫عبر العطس والسعال والمصافحة باليد والتقبيل.

‫وأضاف مولرس أن خطر الإصابة بنزلة البرد الصيفية يرتفع أثناء السفر ‫بالطائرة بسبب وجود الكثير من الأشخاص في مكان ضيق، كما يكون الهواء ‫باردا وجافا، مما يتسبب في محدودية سريان الدم في الأغشية المخاطية.

‫وتتطابق أعراض نزلة البرد الصيفية مع نزلة البرد الشتوية، وهي تتمثل في ‫سيلان الأنف والسعال والحمى وآلام الحلق والأذن، وغالبا ما تستمر ‫الآلام لمدة أسبوع.

من جانبها قالت رئيسة الجمعية الألمانية للطب ‫العام وطب الأسرة البروفيسورة إريكا باوم إن الإصابة بنزلة البرد الصيفية تتطلب -تماما مثل ‫نزلة البرد الشتوية- الراحة التامة في الفراش والإكثار من السوائل، مع ‫مراعاة ألا تكون السوائل مثلجة.

‫وللوقاية من نزلة البرد الصيفية تنصح باوم بتقوية جهاز المناعة من خلال ‫الإكثار من الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين "ج"، خاصة الفلفل الحلو، مع المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق.

‫ومن المهم أيضا غسل اليدين جيدا بصفة منتظمة وتجنب الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.