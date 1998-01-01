جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة تحذر من خطر توقف خدماتها بسبب نقص الوقود

الثلاثاء 24 يوليو 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تحذر من خطر توقف خدماتها بسبب نقص الوقود



غزة / سما /

حذرت وزارة الصحة بغزة من تعرض خدماتها الصحة مجدداً لخطر التوقف وتحويل الخدمات، بذات الإجراءات القاسية التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الحالي، بسبب نقص كميات الوقود المتوفرة لتشغيل مرافقها الصحية.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي حول "تجدد أزمة الوقود في مرافقها وانعكاسها على الواقع الصحي للمرضى والمصابين" اليوم الثلاثاء، إنها ستواصل  العمل بالإجراءات التقشفية للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة، ولكن ذلك لا يمثل الحل المناسب لهذه الأزمة.

وأكدت أن أزمة نقص الوقود والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي تستنزف من وزارة الصحة الموارد والجهد والوقت، الذي بدلا من أن يوجه نحو تطوير تقديم الخدمات الصحية، ويبدد في تطويق مثل هذه الأزمات المعقدة.

وذكرت الوزارة أن ما تبقى من منحة الوقود المخصصة للقطاع الصحي بتمويل من دولة قطر والإمارات ومن البنك الإسلامي للتنمية تكفي حتى منتصف أغسطس المقبل، محذرة من خطر توقف الخدمات الصحية.

وقالت إن استمرار الأزمات التي تعتري العمل الصحي في غزة ما هي إلا إفرازات سنوات الحصار الإسرائيلي، وعلى رأسها تقليص كميات الكهرباء والوقود الواردة للقطاع.

وطالبت كافة الجهات والمنظمات والمؤسسات الإنسانية والصحية والمراقبة للعمل الصحي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كميات ثابتة ومنتظمة تضمن عدم دخول الخدمة الصحية في متاهات صعبة وخطيرة، المتضرر الوحيد منها هو المريض الفلسطيني.

#الصحة #غزة

أخبار ذات صلة

ارشيفية

الصحة: توقف المولدات الكهربائية في 7 مراكز صحية بغزة بسبب نفاذ الوقود

مشفى - ارشيف

صحة غزة : توقف مستشفى بيت حانون عن العمل بسبب نفاذ الوقود

صحة غزة تحذر من انهيار القطاع الصحي وتوقف خدماتها

مرضي- ارشيف

شركات النظافة توقف عملها بشكل كامل في مستشفيات قطاع غزة والصحة تحذر

ارشيفية

اشتداد أزمة الوقود في مشافي غزة و لا حل في الأفق

الوقود المصري

توريد 700 ألف لتر من الوقود المصري للمحطات الخاصة في غزة فكم سعرها ؟

الأكثر قراءة اليوم

الادارة الامريكية تنسحب من خطة "غزة اولا" وتتهم حماس بالمسؤولية عن افشالها

رؤية إسرائيلية : هكذا يمكن تجنب حرب جديدة في غزة

ليبرمان يتراجع عن فتح معبر "كرم ابو سالم" المقرر فتحه اليوم الثلاثاء

رحيل الفنانة السورية مي سكاف

صورة لنصر الله مع حفيده تشغل التواصل.. وأدرعي يعلق (شاهد)

الرئيس عباس: لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن الشهداء والأسرى

"حُمَّى" رقصة "كيكي" تنتقل لمشاهير في مصر بعد الهَوَس العربي والعالمي

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

استشهاد شاب من معسكر جباليا متأثرا بجروح أصيب بها قبل شهرين

غزة - ارشيفية

مقترح إسرائيلي بحسم غزة عسكريا ونقلها لمصر

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "

جيش الاحتلال الاسرائيلي - ارشيف

الاعلام العبري : الجيش أقنع الحكومة الإسرائيلية بتأجيل العدوان على غزة لعام

شمالي

بمساعدة الشرطة .. مدير عمليات الاونروا يغادر مكتبه بغزة