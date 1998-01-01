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سامسونغ تنشر فيديوهات ساخرة من مزايا آيفون

الثلاثاء 24 يوليو 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تنشر فيديوهات ساخرة من مزايا آيفون



وكالات / سما /

سخرت شركة "سامسونغ" بطريقتها الخاصة من نظيرتها الأميركية "أبل"، وذلك في سلسلة إعلانات نشرتها حول هاتفها "غالاكسي إس 9".

وقال موقع "ذا فيرج" إن حملة الإعلانات تستهدف مستخدمي "آيفون"، من أجل إغرائهم بمزايا "إس 9" وتغيير هواتفهم.

ومن أجل ذلك، أصدرت سامسونغ عددا من مقاطع الفيديو، التي يظهر فيها موظف "أبل" وهو يرد على انتقادات واستفسارات أحد العملاء.

وكانت كل ردود الموظف وأسئلة العملاء تصب في اتجاه واحد، وهو أن "إس 9" أفضل بكثير من "آيفون X".

وتركز الفيديوهات، وكلها معنونة بـ InGenious، على الأمور الرئيسية الموجودة في غالاكسي إس 9 وغير متوفرة في هاتف آيفون الأخير.

وجاء الفيديو الأول بعنوان Dongle، حيث يسخر من المشاكل التي يعاني منها مستخدمو الأجهزة الأخيرة لأبل بسبب توصيل الشحن والسماعات.

خاصة عدم قدرة مستخدم آيفون X على شحن هاتفه واستخدام السماعات في وقت واحد.

ويبرز الفيديو الثاني جودة الكاميرا في هواتف الشركتين، حيث يقول العميل إنه قرأ تقييمات إحدى الشركات العالمية ووجد أن كاميرا سامسونغ أفضل بكثير من أبل.

فيما يناقش الفيديو الثالث قضية الشاحن السريع الذي يأتي مع الهاتف في الصندوق، بينما يحتاج مستخدمو آيفون لشراء الشاحن بشكل منفصل ودفع المزيد من المال.

#سامسونغ #آيفون

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