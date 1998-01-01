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الكشف عن راتب بوفون مع سان جيرمان

الثلاثاء 24 يوليو 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن راتب بوفون مع سان جيرمان



وكالات / سما /

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية, عن الراتب الذي سيتقاضاه الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وقالت "ليكيب", إن بوفون سيتقاضى راتبا صافيا بقيمة 410 آلاف يورو شهريا، وهو ما يعني حصوله على 4.92 مليون يورو سنويا من النادي الباريسي.

ووقّع الحارس عقد انتقاله إلى سان جيرمان لموسم واحد، فضلا عن موسم آخر إضافي في صفقة انتقال حر.

ويعدّ بوفون واحدا من أفضل حراس المرمى في التاريخ، ورغم أنه لا يستطيع أن يضمن مشاركته أساسيا في مباريات الفريق، إلا أنه يحصل على راتب أعلى بكثير من منافسيه في هذا المركز، الفرنسي ألفونسي أريولا, والألماني كيفن تراب.

 
#راتب #بوفون

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