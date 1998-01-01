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روني يحذر مورينيو من بيع مارسيال

الثلاثاء 24 يوليو 2018 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روني يحذر مورينيو من بيع مارسيال



وكالات / سما /

حذر واين روني أيقونة مانشستر يونايتد الإنجليزي المدير الفني البرتغالي للشياطين الحمر، جوزيه مورينيو من بيع أنتوني مارسيال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى قرب رحيل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن أولد ترافورد هذا الصيف بعدما وجد صعوبة في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لأحمر مانشستر في الموسم الماضي.

ويجذب اللاعب الفرنسي اهتمام ناديي مدينة لندن: تشيلسي وتوتنهام للحصول على خدماته في حال قرر اليونايتد الاستغناء عنه.

الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد ولاعب دي سي يونايتد الأمريكي الحالي تحدث إلى توك سبورت قائلًا “أعتقد أن مارسيال لا يُصدق من حيث الإمكانيات، ولكن أعتقد المشكلة في كيفية إخراج أفضل ما لديه”.

وأضاف “من خلال معرفتي بأنتوني، أظن إنه يملك نفس مستوى الأفضل في الدوري في حال نجحت في إخراج أفضل ما لديه”.

 

وتابع “أعتقد أنه من الصعب أن تتعرف عليه كشخص، كشخصية نظرًا لطبيعته، ولكن أعتقد وقتما تعرفت عليه، فأنت ما عليك إلا أن تبقيه سعيدًا”.

 
#روني #مارسيال

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