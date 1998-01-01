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لوثار ماتيوس : انتهى زمن أوزيل مع منتخب ألمانيا

الثلاثاء 24 يوليو 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوثار ماتيوس : انتهى زمن أوزيل مع منتخب ألمانيا



وكالات / سما /

صرح لوثار ماتيوس نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق بأن زمن مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق آرسنال الإنجليزي قد انتهى مع المانشافت، مشيرًا إلى أن تصريحات أولي هونيس جاءت بسبب غضبه الشديد مما يحدث في الآونة الأخيرة.

 

وكان مسعود أوزيل قد أعلن اعتزاله الدولي بشكل نهائي عقب نهاية منافسات كأس العالم 2018 التي أقيمت على الأراضي الروسية.

والسبب وراء اعتزال أوزيل ليس الأداء المخيب الذي قدّمه مع منتخب ألمانيا في المونديال، ولكن بعد تعرضه لموجة من الانتقادات العنيفة عقب الصورة التي جمعته مع رئيس تركيا الحالي.

وخرج أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ بتصريح ناري عن أوزيل حيث قال بأنه كان مقرفًا مع منتخب ألمانيا، وهو سعيد باعتزاله.

وتحدث لوثار ماتيوس لشبكة “ESPN” قائلاً “أعتقد بأن كرة القدم هي كرة القدم، والسياسة هي السياسة لا يجب أن نخلط بينهما”.

 

وأضاف “أوزيل قدّم مردودًا مميزًا مع منتخب ألمانيا في السابق، ولكن في السنوات الأخيرة وبالتحديد خلال العام ونصف عام الماضيين لم يظهر بالشكل الجيد”.

وتابع “أعتقد بأن زمنه مع منتخب ألمانيا قد انتهى، ليس بسبب هذه الصورة، بالنسبة لي لا يهمني الأمر كثيرًا، بل لأنه لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ فترة”.

وحين سئل عن تصريح أولي هونيس الناري، رد قائلاً “لم أتحدث عما قاله أولي هونيس، ولكن نعم هونيس كان غاضبًا للغاية صباح أمس لأن حدث الكثير من الأشياء خلال الشهرين الماضيين بشأن ما حدث مع أوزيل”.

#لوثار ماتيوس #منتخب ألمانيا

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