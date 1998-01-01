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بونوتشي يفكر في العودة إلى يوفنتوس

الثلاثاء 24 يوليو 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بونوتشي يفكر في العودة إلى يوفنتوس



وكالات / سما /

يشهد الميركاتو الصيفي الجاري في إيطاليا، تحركات كبيرة من طرف العديد من الأندية الطامحة لترميم صفوفها، سعياً منها للمنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يجعل العديد من اللاعبين يطالبون أنديتهم بالرحيل في أقرب وقت ممكن.

 
 

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن رحلة ليوناردو بونوتشي مع ميلاناقتربت من النهاية بعد سنة واحدة فقط داخل الروسونيري، حيث يفكر اللاعب بشكل جدي في العودة إلى يوفنتوس، بعدما رحل عنهم خلال الصيف الماضي.

ووفقاً لما استطاعت الصحيفة الإيطالية أن تعرف، فإن فكرة العودة إلى تورينو راودت ليوناردو بونوتشي منذ يناير الماضي، بعد أن واجهته صعوبات كثيرة في نادي ميلان، مع العلم أن اللاعب كان ينتظر قرار المحكمة بخصوص مشاركة الروسينيري في الدوري الأوروبي، ليحسم مستقبله.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن نادي يوفنتوس قد يعرض انتقال جونزالو هيجواين إلى ميلان، من أجل عودة بونوتشي، حيث أبدى الفريق الأحمر رغبته في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني في أكثر من مناسبة.

وارتبط بونوتشي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بالانضمام إلى أكبر الأندية الأوروبية، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه في الميركاتو الحالي.

#بونوتشي #يوفنتوس

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