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إنتر ميلان يرد بقوة على صفقة رونالدو بمحاولة خطف ميسي

الثلاثاء 24 يوليو 2018 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يرد بقوة على صفقة رونالدو بمحاولة خطف ميسي



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية نقلاً عن صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية بأن إدارة إنتر ميلان ترغب في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الأول، وفقًا لما قاله رئيس شركة بيريلي.

وشهدت التسع سنوات السابقة صراعًا قويًا ومثيرًا بين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبريال مدريد الإسباني السابق، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الحالي، ولكن زمن هذا التنافس قد انتهى بعد انضمام رونالدو لصفوف يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف بمبلغ 105 مليون يورو لمدة أربع سنوات حتى عام 2020.

وأشارت صحيفة “الدايلي ميرور” أن هذا الصراع قد يعود مجددًا، بعد رغبة إدارة إنتر ميلان الواضحة في التعاقد مع ليونيل ميسي.

شائعات رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع ميسي جاءت على لسان ماركو ترونشيتي بروفيرا رئيس شركة “بيريلي”، حيث صرح بأنه يتمنى تعاقد الإنتر مع لاعب من طراز رفيع، وذكر أمس ميسي.

 

وتحدث بروفيرا حسب صحيفة “توتوسبورت” قائلاً “أتمنى بأن قانون اللعب المالي النظيف يسمح لسونينج – مالك فريق إنتر ميلان – أن يتعاقدوا مع لاعب من الطراز الرفيع”.

وأضاف “ميسي؟ كيف أن تقول لا لميسي؟”.

وأكملت “ميرور” أن قد يستكمل الصراع بين ميسي ورونالدو من جديد في الدوري الإيطالي، ويشهد كتابة سطورهما الأخيرة في الساحرة المستديرة، خاصةً وأن إنتر ميلان سيعود لدوري أبطال أوروبا من جديد الموسم المقبل، مما يفتح الأبواب أمام انتقال النجم الأرجنتيني للكالتشو.

#إنتر ميلان #كرستيانو #ميسي

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