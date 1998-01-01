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القواسمي: الوطن ليس صفقة تجارية ولا نقبل المساومة على القدس

الثلاثاء 24 يوليو 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: الوطن ليس صفقة تجارية ولا نقبل المساومة على القدس



رام الله / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن حقوقنا السياسية والقانونية المتمثلة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن دولة فلسطين بعاصمتها القدس المعترف بها، لا تسقط بفعل الأمر الواقع الذي تخلقه اسرائيل أو بفعل القوانين العنصرية والاستيطان ومصادرة الاراضي والهدم أو بفعل مؤامرة وأفكار "صهيو- أميركية"، أتت من واهمين مراهقين لا يعرفون سيرة وتاريخ الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه وبترابه الوطني".

وتابع القواسمي في بيان اليوم الثلاثاء "الوطن ليس صفقة تجارية استثمارية، وسيخيب ظن كل من يعتقد أن الحقوق الوطنية والكرامة والحرية والاستقلال صفقة تجارية، وأنه بحفنة من الاموال يمكن شراء الضمائر والمواقف والحقوق".

وقال "إننا في حركة فتح لن نساوم على عاصمتنا السياسية "القدس" تحت أي ظرف من الظروف، ولن نقبل بأنصاف الحلول في الاستقلال والحرية والدولة، وعلى الجميع أن يعرف تماما بأن الكرامة والحرية لا يتجزآن بالمطلق، وأن منطلقاتنا كانت وستبقى ثابتة راسخة مهما عظمت التحديات والضغوطات أو قُدمت الاغراءات والأموال".

وأكد القواسمي أن شعبنا العظيم الذي قدم على مر قرن بأكمله خيرة شبابه وقادته شهداء وأسرى، من أجل وأد المؤامرة التي تستهدف بالأساس هويتنا الوطنية ووجودنا على أرض الاباء والأجداد، لا يمكن له أن يقبل بتمرير مؤامرة روابط قرى جديدة تحت عباءة مدعي "الاصلاح أو الدين" كذبا ونفاقا.

#القواسمي #القدس

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