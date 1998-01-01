نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة بينهم سيدة

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (13) مواطناً من الضفة بينهم سيدة.

وبين نادي الأسير في بيانه أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم وهم: محمود جواريش، ومحمد عواد، ومهند الهريمي، وطارق الجهالين، فيما أُفرج عن المواطن مجد عواد بعد احتجازه لساعات.

ومن محافظة رام الله والبيرة اُعتقل ثلاثة مواطنين بينهم أب ونجله وهما: صالح محمد أبو شريفة ونجله إبراهيم، علاوة على المحرر يوسف أحمد البرغوثي.

كذلك جرى اعتقال للكاتبة لمى خاطر إضافة إلى المحرر نزار شحادة من محافظة الخليل، ومواطن آخر اُعتقل بعد استدعائه لمعتقل "عتصيون" وهو أحمد عاطف سويلم من مخيم العروب.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة طولكرم وهما: محمد جمال أبو ليمون (22 عاماً)، وعمر صالح خالد لفداوي (21 عاماً)، يُضاف إلى المعتقلين مواطن من بلدة برقة في محافظة نابلس وهو عبد الحكيم سيف.