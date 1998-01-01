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الشرطة تلقي القبض على 6 أشخاص يشتبه بهم حرق و إتلاف مال الغير في قلقيلية

الثلاثاء 24 يوليو 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

ألقت الشرطة اليوم القبض على 6 أشخاص يشتبه بهم حرق صالون حلاقة و منزل وتكسير مركبة في مدينة قلقيلية .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن مواطناً من مدينة قلقيلية تقدم بشكوى لدى الشرطة  في محافظة قلقيلية، حول قيام أشخاص مجهولين ليلا بتكسير مركبته ، وحرق صالون الحلاقة للرجال الخاص به وإشعال النار في منزله، على الفور توجهت قوة من شرطة المباحث العامة للمكان وبعد إجراء الكشف والمعاينة  والبحث والتحري  تم الاشتباه بستة أشخاص وباستدعائهم جميعا وبسماع أقوالهم اعترفوا بالجرائم الموجهه اليهم .

وأوضح البيان بأنه سيتم إحالة الأشخاص الستة المشتبه بهم إلى جهة الاختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا .

#الشرطة

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