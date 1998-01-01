برنامج غزة للصحة النفسية يختتم دورة "الصحة النفسية للطفل"

اختتمت دائرة التدريب والبحث العلمي ببرنامج غزة للصحة النفسية بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، دورة تدريبية بعنوان "الصحة النفسية للطفل".

جاء ذلك بمشاركة 21 متدرب من مدربي كرة القدم ومدربات كرة الطائرة بأربع نوادي بقطاع غزة وهي نادي خدمات المغازي، ونادي شباب بيت حانون الأهلي، ونادي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خان يونس، ونادي الهلال الرياضي غزة، وقام بالتدريب في هذه الدورة مجموعة من الاختصاصيين بالبرنامج والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، وذلك في قاعة فندق المشتل بغزة.

واشتملت الدورة التي عقدت على 3 مراحل واستمرت 17 يوماً بواقع 124 ساعة تدريبية على العديد من الموضوعات الهامة منها نمو وتطور الطفل من سن 12-17 سنة وأهم التغيرات النفسية والمشاعر والسلوكيات، ومقدمة عن موضوع تأهيل المدربين وآليات التعامل مع الأطفال المصابين بالصدمة النفسية من خلال الرياضة، والصحة النفسية والأثار المترتبة عليها "الاكتشاف والإحالة"، وآليات الاتصال والتواصل الفعال، والإسعاف النفسي الأولي للأطفال، والإسعاف النفسي الأولي للبالغين، والاضطرابات النفسية الأكثر شيوعاً بين الأطفال والمراهقين (القلق، الاكتئاب، الاندفاعية، الإدمان، الوسواس القهري)، والمتابعة والتقييم لموضوع تأهيل مدربي الرياضة لمفهوم الصدمة والرياضة، والآليات النفسية الفعالة في التعامل مع الأطفال، إضافة إلى التصنيفات الستة للرياضة والنشاطات البدنية، وإدارة الضغوط النفسية والرعاية الذاتية، والآثار النفسية التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثنت المدربة آلاء صالح مساعدة أخصائي علاج طبيعي بمركز غزة المجتمعي التابع للبرنامج، على المشاركين لمشاركتهم الفعالة خلال التدريب، متمنية لهم الاستفادة وتطبيق ما تعلموه خلال التدريب في حياتهم العملية، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون المشترك بين البرنامج والجمعية الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".

وبدورهم قدم المشاركين/ات شكرهم للقائمين على التدريب من البرنامج والشكر موصول للجمعية الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".

وفي الختام قامت المدربة صالح بتوزيع الشهادات والمادة التدريبية على المشاركين/ات بالدورة.