ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "

القدس المحتلة / سما /

أصدر وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان قرارا بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا اعتبارا من الساعة 12 من منتصف اليوم الثلاثاء.



واوضحت مصادر إسرائيلية أن المعبر سيكون مفتوحا لادخال الوقود والغاز والغذاء والدواء لقطاع غزة.



وجاء من مكتب ليبرمان، أن قرار الوزير بفتح المعبر بشكل جزئي ينبع من عدم وقف حماس بشكل تام عمليات إطلاق البالونات المشتعلة والاحتكاك على الحدود، في محاولة للحفاظ على هذه الأوضاع ولكن بوتيرة أقل ويقف من وراء ذلك ناشطون معروفون من الحركة.



وأضاف أن النشاط على المعبر سيخضع لتطورات الاوضاع في الأيام القادمة، مشيرا إلى ان اعادة فتحه بشكل كامل مرهون بالوقف التام لإطلاق البالونات المشتعلة ووقف الاحتكاك على السياج الحدودي.

