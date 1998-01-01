إغلاق 3 نقاط سولار ومصادرة 10 آلاف لتر في حزما

القدس المحتلة/سما/

أغلقت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة الأجهزة الأمنية،اليوم الثلاثاء، في بلدة حزما شرق القدس 3 نقاط لتهريب وبيع المحروقات غير القانونية ومصادرة 10000 لتر سولار ومعدات تعبئة وقود.

وافاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه في مهمة مشتركة لطواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة الأجهزة الأمنية الأمن الوطني، الخدمات الطبية، المخابرات، والارتباط العسكري، تم معالجة وإغلاق 3 نقاط بيع عشوائية وغير قانونية لتهريب السولار وضبط والتحفظ على 10000 لتر و3 مضخات وعدادات للتعبئة.

واضاف البيان ان الجهات المختصة والمؤسسة الامنية تعمل للحد من ظاهرة غش وتهريب السولار وبتعليمات مباشرة من الحكومة لما تكبده من ضرر وخسائر للمواطنين وخزينة الدولة ولخطورة انتشارها العشوائي بين المساكن والسكان، وعليه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة