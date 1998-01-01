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فصائل المنظمة في لبنان تؤكد على دور الاونروا

الثلاثاء 24 يوليو 2018 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المنظمة في لبنان تؤكد على دور الاونروا



رام الله / سما /

 أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا، باعتبارها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة.

وناقشت الفصائل، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، برئاسة أمين سر حركة "فتح" فتحي ابو العردات، وحضور أمناء سر الفصائل في المناطق، أوضاع المخيمات في لبنان، والأفكار والمقترحات التي قدمتها الاونروا للفصائل الفلسطينية.

وشددت الفصائل على رفض تقليص الخدمات، وضرورة توفير التمويل اللازم لاستمرار الوكالة بتقديم خدماتها، لأبناء شعبنا واستمرار التواصل واللقاءات مع الاونروا من أجل مواجهة هذه الاستحقاقات.

وجددت الفصائل تأكيدها على إدانة ورفض "قانون القومية" الذي أقرته "كنيست" الاحتلال الاسرائيلي، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها حق العودة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 

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