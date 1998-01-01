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دبور يبحث اوضاع اللاجئين مع مدير عام "الاونروا" بلبنان

الثلاثاء 24 يوليو 2018 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دبور يبحث اوضاع اللاجئين مع مدير عام "الاونروا" بلبنان



رام الله / سما /

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور،  اوضاع ابناء الشعب مع المدير العام لوكالة "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني.

وجرى خلال اللقاء استعراض لاوضاع المخيمات واللاجئين في لبنان، وما يعانيه من صعوبات معيشية.

وقدم دبور درع سفارة دولة فلسطين في لبنان لعضو اللجنة التنفيذية السابق الدكتور زهير العلمي، بحضور رئيس الهيئة التأسيسية لمؤسسة غزة للثقافة والتراث "الغيداء" عبد المطلب النخال.

ونوه دبور بالدور النضالي والريادي الذي لعبه العلمي في مسيرة النضال الوطني للوصول الى الحرية والعودة والاستقلال.
 

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