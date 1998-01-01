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إغلاق 3 نقاط لتهريب وبيع المحروقات غير القانونية في حزما

الثلاثاء 24 يوليو 2018 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أغلقت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، في بلدة حزما شمال القدس المحتلة، 3 نقاط لتهريب وبيع المحروقات غير القانونية ومصادرة 10000 لتر سولار ومعدات تعبئة وقود.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، بأنه في مهمة مشتركة لطواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة الأجهزة الأمنية (الأمن الوطني، والخدمات الطبية، والمخابرات، والارتباط العسكري) تم معالجة وإغلاق 3 نقاط بيع عشوائية وغير قانونية لتهريب السولار وضبط والتحفظ على 10 آلاف لتر، و3 مضخات وعدادات للتعبئة في بلدة حزما شرق القدس.

وأضاف البيان، ان الجهات المختصة والمؤسسة الأمنية تعمل للحد من ظاهرة غش وتهريب السولار وبتعليمات مباشرة من الحكومة لما تكبده من ضرر وخسائر للمواطنين وخزينة الدولة ولخطورة انتشارها العشوائي بين المساكن والسكان، وعليه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

#المحروقات #بلدة حزما

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