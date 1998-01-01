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صورة لنصر الله مع حفيده تشغل التواصل.. وأدرعي يعلق (شاهد)

الثلاثاء 24 يوليو 2018 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة لنصر الله مع حفيده تشغل التواصل.. وأدرعي يعلق (شاهد)



بيروت / وكالات /

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورة تظهر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، مع أحد أحفاده.

وظهر في الصورة نصر الله حاملا حفيده الرضيع، واسمه أمير، وهو ابن محمد علي نجل حسن نصر الله.

ونشر أنصار حزب الله الصورة على نطاق واسع، في حين علق على الصورة المتحدثان باسم الجيش الإسرائيلي ورئاسة الوزراء؛ أفيخاي أدرعي، وأوفير جيندلمان.

ونشر أدرعي عدة حوارات متخيلة بين نصر الله وحفيده، إذ يطلب الأمين العام لحزب الله من حفيده عدم السير على خطاه في "نشر الإرهاب".

ويشير أدرعي عبر الحوار التخيلي إلى أن نصر الله متورط في قتل القيادي البارز في الحزب مصطفى بدر الدين، الذي قتل في دمشق عام 2016.

في حين قال جيندلمان إن "نشر الصورة يهدف إلى "إظهار هذا الإرهابي السفاح الذي دمر لبنان وسوريا بأوامر أسياده الإيرانيين، وبعث إرهابييه لتدمير دول عربية أخرى، كأنه جد حنون". 

#نصر الله #حفيد
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