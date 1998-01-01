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غزة: انخفاض نسبة وفيات الأمومة الى 10.3% خلال 2017

الثلاثاء 24 يوليو 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: انخفاض نسبة وفيات الأمومة الى 10.3% خلال 2017



غزة / سما /

 أكد د. عبد الرازق الكرد رئيس لجنة وفيات الأمومة ولجنة البروتوكول بوزارة الصحة بغزة على أن نسبة وفيات الامومة انخفضت خلال العام الماضي (2017) الى 10.3%، بعدما كانت تصل الى 24.5% في العام 2015، معتبرا أن هذه النسبة هي الافضل بين الدول المجاورة.

وأوضح د.الكرد أن وزارته حدثت البروتوكول الخاص بالولادة وعملت على تطويره بالتعاون مع شركائها في مستشفيات القطاع الخاص لتحسين جودة خدمات الولادة في مستشفيات وزارة الصحة.

وقال في تصريح وزعته الصحة إنه تم وضع عدة معايير منها التعامل مع المريضة منذ استقبالها في قسم الطوارىء حتى ولادتها وتنظيم عملية خروجها، اضافة الى كيفية انعاش المولود والتعامل معه، والتعامل مع الامراض الطبية المرافقة للحمل كالسكر والامراض القلبية والتجلط والضغط.


وأشار الى أن هذا البروتوكول يوضح كيفية اعطاء جرعات من العقارات المميعة للدم كالهيبارين والاكليكسان، اضافة الى التعامل مع حالات الصرع والتهابات الكبد ونقص المناعة.

ونوه د.الكرد الى أنه تم توضيح أليات التعامل مع الولادات عالية الخطورة كحالات تسمم الحمل وانخفاض ضغط الدم والتشنجات، والنزيف قبل الولادة وعلاج حالات الولادة المبكرة، وكيفية استخدام عقارات لتقليل نسبة النزيف للمولود الذي من الممكن ان يكون عرضة لنزيف الدماغ من خلال حقن الام بمادة قبل الولادة لتفادي ذلك.

وتطرق الى حالات الولادة المقعدية وحالات التوائم والتعامل مع حالات الولادة القيصرية السابقة وحالات الولادة الطارئة وحالات رعاش الحمل، وحالات عرقلة الولادة لعدم القدرة على توليد كتف المولود.

كما وتضمن البروتوكول اليات التعامل مع حالات سقوط الحبل السري قبل ولادة الجنين، وحالات النزيف بعد الولادة وعمليات اعطاء كميات كبيرة من الدم ضمن ضوابط معينة، الى جانب حالات الصدمة لدى الام نتيجة ضعف عام لديها.

وأضاف د.الكرد أنه تم التدريب على حالات الانسداد الرئوي نتيجة حدوث تسرب السائل حول الجنين، مشيرا الى أنه تم شرح آليات التعامل مع التدخلات الولادية واعطاء الادوية بالوريد ضمن تعليمات معينة، واعطاء جرعة وقائية من المضادات الحيوية لتفادي حدوث التهابات بعد العمليات، علاوة على كيفية التعامل مع حالات تحريض الولادة (الطلق الصناعي).
 

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