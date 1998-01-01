مالدينوف يناقش قضية غزة مع نتنياهو و بينت

القدس المحتلة / سما /

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو امس الاثنين مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيقولاي مالدينوف اليوم في مكتبه بمدينة القدس المحتلة ، بحثا خلاله عدة قضايا في الشرق الأوسط، بينها الوضع المتوتر بالقطاع وسبل الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.

كما اجتمع مالدينوف في وقت سابق امس مع وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، واصفا اجتماعه مع بالبناء وقال في تغريدة له عبر موقع تويتر :"التجمعات الإسرائيلية في الجنوب والفلسطينيون في قطاع غزة عاشوا فترة طويلة بما فيه الكفاية بخوف، نحن بحاجة الى حل جميع القضايا الإنسانية، دعم الأمم المتحدة والجهود المصرية، من اجل إعادة الهدوء الى المنطقة".

من جانبه قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت في منشور له في الفيسبوك عن الاجتماع مع المبعوث الاممي ، واصفا الاجتماع بينهم بالجيد وقال :" تحدثنا عن الطرق لاعادة الهدوء على الحدود مع قطاع غزة، برأيي فان الاحداث الإرهابية في شمال البلاد وجنوبها تدار من نفس القيادة في طهران.

هدف ايران هو توريط إسرائيل بعدة جبهات بنفس الوقت. كما قلت سابقا ، لا يوجد أي مبرر لتعريض حياة الجنود بعملية عسكرية في قطاع غزة، الا بعد استنفاذ كافة الحلول الممكنة لتفاديها.

وبحسب رأيي، لا زلنا بعيدين عن ذلك، يمكننا توقيف إرهاب النيران بدون الدخول الى غزة، حتى ذلك الحين ، امامنا مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية، الاقتصادية، المدنية وأخرى لاعادة الامن الى سكان الجنوب".

ويشرع الجيش الإسرائيلي باجراء تمرين عسكري بمدينة سديروت والمجلس الإقليمي شاعر هنيغف، من المفترض ان ينتهي الخميس 26 تموز/يوليو 2018.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان هذا التمرين كان مخطط له مسبقا ضمن خطط التمرينات العسكرية للجيش لعام 2018 ، ويهدف الى المحافظة على أهبة وتيقظ الجيش.