الرئيس عباس: لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن الشهداء والأسرى

رام الله/سما/

أكد الرئيس محمود عباس، لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن الشهداء والاسرى كما يحاول البعض، ولو بقى لدينا قرش واحد سنصرفه على الشهداء والأسرى وعائلاتهم.

جاء ذلك خلال تكريم الرئيس، مساء اليوم الاثنين، لكوكبة من قادة الحركة الأسيرة، الذين استشهدوا في سجون الاحتلال، والاسرى المحررين الذين قدموا ارواحهم واعمارهم دفاعاً عن قضية شعبهم ووطنهم.

وأضاف الرئيس، نعتبر الأسرى والشهداء كواكب ونجوم في سماء نضال الشعب الفلسطيني، وهم لهم الأولوية في كل شيء، وفي عام 1965 بعد انطلاق الثورة الفلسطينية بأيام، كانت أول مهمة عملها الرئيس الراحل ياسر عرفات هي انشاء مؤسسة رعاية أسر شهداء ومجاهدي فلسطين لانهم الرواد، ويجب الاهتمام بهم، ونحن سنتهم بهم .

وتابع الرئيس: كل التقدير للحركة الأسيرة، والتي نعتبرها أنها تعبد الطريق لاستقلال فلسطين.

ومنح الرئيس، الشهداء الاسرى المناضلين، عبد القادر أبو الفحم، وجمال مراغة، وعلي الجعفري، وراسم أبو الحلاوة، نوط القدس، تقديراً لدورهم ونضالهم الوطني المشرف، وهم الذين سقطوا دفاعاً عن قضية شعبهم ووطنهم.

فيما منح الرئيس، الاسرى المحررين، عبد الله سكافي، ومحمد لطفي ياسين خليل" أبو لطفي"، وأحمد أبو سرو، نجمة الحرية من وسام دولة فلسطين، تقديراً لدورهم ونضالهم الوطني المشرف دفاعاً عن قضية شعبهم ووطنهم.