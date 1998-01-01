جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان يتراجع عن فتح معبر "كرم ابو سالم" المقرر فتحه غداً الثلاثاء

الإثنين 23 يوليو 2018 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يتراجع عن فتح معبر "كرم ابو سالم" المقرر فتحه غداً الثلاثاء



القدس المحتلة/سما/

بعد جلسة تقييم للوضع الأمني، قرر وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان تأجيل فتح معبر كرم ابو سالم، المقرر فتحه يوم غدٍ الثلاثاء.

 و كان وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدر ليبرمان أعلن الاحد الماضي، ان "إسرائيل" ستقوم بفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال البضائع يوم الثلاثاء القادم، وستزيد مساحة الصيد في حال استمر الهدوء خلال اليومين القادمين، بعد اغلاق دام لأكثر من أسبوع كإجراءات عقابية ضد البالونات الحارقة.

وقال ليبرمان الاحد الماضي خلال زيارة تفقدية لمعبر كرم ابو سالم شرقي مدينة رفح: "ان الهدوء يعني لنا انه لا بالونات ولا صواريخ ولا اطلاق نار صوب جنودنا" .

و قال ليبرمان: " أجرينا جلسة لتقييم الوضع حول إدخال البضائع من إسرائيل لقطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم ولكن على سكان قطاع غزة ان يعلموا بأنه ان اطلقت بالونات حارقة نحو إسرائيل وتشتعل حرائق ففي قطاع غزة لن تكون الحياة طبيعية أيضا".

#ليبرمان #كرم ابو سالم #غزة

أخبار ذات صلة

سلك كرم ابو سالم

صور وفيديو .. شبان غاضبون يتمكنون من اقتحام معبر "كرم أبو سالم"

إغلاق معبر أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر باستثناء الأدوية "عند الاحتياج"

معبر رفح - ارشيف

مدير معبر رفح :لا معلومات بشأن فتحه غدا وقد يفتح لمغادرة الوفود فقط

المالية: صرف رواتب الموظفين غداً الثلاثاء في البنوك

محمود الزهار

الزهار: الاوضاع الأمنية في سيناء وعدم جاهزية معبر رفح تعيقان فتحه حتى الان

وطنية

"الوطنية موبايل" تطلق أعمالها في غزة الثلاثاء المقبل

الأكثر قراءة اليوم

وفد فتح يصل القاهرة للرد خطيا على الورقة المصرية و هذا ما سيطلبه ..

عباس كامل "الثعلب الرئاسي" حامل أسرار السيسي، من يكون؟

في حادثتين منفصلتين.. شاب وفتاة يحاولان الانتحار في مدينة غزة

بعد تبرئة القضاء الفرنسي له ..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون

غزة: مئات من موظفي الاونروا يحاصرون مكتب مدير العمليات ويطالبون برحيله فورا

توقف محطة توليد الكهرباء بغزة كليا وساعات الفصل أكثر من 18 ساعة

اصابتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

كوشنير وغرينبلات

الادارة الامريكية تنسحب من خطة "غزة اولا" وتتهم حماس بالمسؤولية عن افشالها

غزة- ارشيف

المفوض السامي للأمم المتحدة: أوضاع قطاع غزة تولد حرمانا متعدد الأوجه

ارشيفية

استطلاع : 87% يعارضون وقف دفع رواتب موظفي غزة وفتح تحصل على تأييد 32%مقابل 12% لحماس

قصف غزة -ارشيفية

رؤية إسرائيلية : هكذا يمكن تجنب حرب جديدة في غزة

عباس كامل

عباس كامل "الثعلب الرئاسي" حامل أسرار السيسي، من يكون؟