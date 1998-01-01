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الدول الخليجية رفضت تمويل المقترح الاميركي

الادارة الامريكية تنسحب من خطة "غزة اولا" وتتهم حماس بالمسؤولية عن افشالها

الإثنين 23 يوليو 2018 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الادارة الامريكية تنسحب من خطة "غزة اولا" وتتهم حماس بالمسؤولية عن افشالها



نيويورك/وكالات/

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن ان الادارة الامريكية تعيد النظر في جهودها المعروفة باسم "غزة اولا" الهادفة لاعادة اعمار غزة ملقية اللوم على حركة حماس التي لم بتبد اي اشارات لحسن النوايا تجاه القضية.

وقال صهر الرئيس الاميركي كوشنير للصحيفة ان حماس خلقت وضعا يائسا في غزة وانها مسؤولة عن تعطيل الخطة المذكورة التي هدفت الى تحسين الاوضاع في القطاع تمهيدا للعملية السلمية التي تعرف باسم صفقة القرن .

وكان كوشنير وغرينبلات قد زارا 5 دول الشهر الماضي بينها دول خليجية لجمع تمويل لخطة اعادة اعمار وانعاش غزة اقتصاديا .وتكشف الصحيفة ان تلك الجهود فشلت فشلا ذريعا بسبب تعقيدات الوضع الامني والسياسي في غزة حيث اكتشف الاثنان بان لا احد مستعد للاستثمار في غزة والدفع بما كان يعرف "غزة اولا" والتي تم التخطيط لها قبل تشر خطة السلام المعروفة باسم "صفقة القرن".

واوضح كوشنير للصحيفة ان خطة السلام اصبحت جاهزة الانه لم يحدد الوقت المناسب لطرجها حتى الان.

 

#كونشير #غزة #خطة السلام

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