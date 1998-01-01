المفوض السامي للأمم المتحدة: أوضاع قطاع غزة تولد حرمانا متعدد الأوجه

القدس/سما/

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، جميع الأطراف في قطاع غزة وإسرائيل إلى ضبط النفس، وعدم الدخول في مواجهة جديدة.

وقال المفوض الأممي، خلال كلمة له في جلسة للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في فلسطين اليوم الإثنين،إن “الوضع في قطاع غزة هش للغاية، وأدعو جميع الأطراف لضبط النفس”.

وأضاف أن “أوضاع قطاع غزة تولد حرمانا متعدد الأوجه، وينبغي معالجة السبب الجذري لمظاهرات غزة، خاصة وضع المعيشة”.

وحول الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أكد المفوض الأممي، أن الأسابيع الأخيرة شهدت موجة تدمير كبيرة في الضفة الغربية، مشيرا إلى تفاقم أعمال العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين مؤخرا.

وقال المفوض الأممي، إن “مئات الفلسطينيين كانوا ضحية الاعتقال أحيانا بدون تهمة”.