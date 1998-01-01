خضر حبيب: مخططات الاحتلال بحق المسجد الاقصى لن تمر مهما كان الثمن

غزة/سما/

حمل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب الولايات المتحدة والاحتلال المسئولية الكاملة لما سيحدث في حال استمرت اقتحامات المسجد الأقصى.

وأوضح حبيب، أن الشعب الفلسطيني الذي قدم الألاف من الشهداء والجرحى والأسرى مستعد ليقدم المزيد دفاعًا عن الأقصى، متابعاً "إننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى".

وطالب الدول العربية والإسلامية مجتمعة بتحمل مسئولياتهم في الدفاع عن الأقصى والقدس، داعيًا إياها لقطع كل علاقاتها مع الاحتلال.

وأكد حبيب أن مخططات الاحتلال بحق المسجد لن تمر مهما كان الثمن وأن الأقصى سيبقى إسلاميًا خالصًا وستبقى مدينة القدس عربية إسلامية.