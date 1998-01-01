جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جمعة يناشد الأمير سلمان مساعدة طلبة الجامعات

الإثنين 23 يوليو 2018 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعة يناشد الأمير سلمان مساعدة طلبة الجامعات



غزة/سما/

ناشد النائب أشرف جمعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، من أجل مساعدة طلبة الجامعات الذين يتهدد الفقر مستقبلهم التعليمي في ظل عدم مقدرتهم على تسديد الرسوم الدراسية.

وقال النائب جمعة في رسالته التي أبرق بها اليوم إن ما دفعه لكتابتها إلى سمو الأمير عبر وسائل الإعلام هي صرخات الطلاب التي يسمعها الجميع، خوفًا على ضياع مستقبلهم في ظل الوضع الاقتصادي المنهار في قطاع غزة.

وأضاف جمعة :"رغم أن هذه الرسالة قد تصل أولا تصل إلى مسامعكم ولكن كان لزاما علينا  مناشدة عطفكم وكرم سجيتكم لعلمي وعلم كل أبناء الشعب الفلسطيني بأياديكم البيضاء التي سبقت وما فعلته المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لشعبنا في شتى المجالات وأخص بالذكر مجال التعليم لأنه يعطي الأمل بحياة أفضل ومستقبل واعد لشبابنا الواقع تحت أنقاض الحياة البائسة في قطاع غزة".

وشرح النائب في رسالته إن الكثير الكثير من  أبناء شعبنا لا يستطيعون تدبير أقساط الرسوم الجامعية للأسباب سابقة الذكر، مؤكدًا أن الجميع ينتظر مكرمته السخية ليستطيع أن يواصل جهاده التعليمي.

وتابع إن هذه الرسالة هي صرخة لعلها تصل لتخاطب قلب الأمير وأيادي خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان عبد العزيز السباقة للخير مرسلة من أفواه الطلاب المهدد مستقبلهم بالضياع، آملين أن تخفف من عذابات وآلام شعبنا في هذا الحق المهم ألا وهو الحق في التعليم وترسم لهم الأمل في الحياة وتفتح لهم آفاق للمستقبل وتمسح عن كاهل الآباء عبء الرسوم الجامعية في ظل مرارة وقساوة العيش، فالحصار يضرب بيد والفقر بيد أخرى.

#جمعة #طلبة #مساعدات

أخبار ذات صلة

أبو مرزوق

أبو مرزوق : طلبنا من روسيا مساعدة غزة و الوساطة مع فتح

محلي -ارشيف

مجلي يعلن عن مساعدة مالية لعشرين الف طالب جامعي في غزة

علي

صورة: الأمير علي بن الحسين يسأل ترامب ونتنياهو عن “عهد التميمي”

﻿مبادرة قطرية تشمل مساعدة لحل ملف الموظفين أساس محادثات فتح وحماس المرتقبة قي غزة

زكريا الاغا يناشد الرئيس التدخل لوقف قطع رواتب عدد من موظفي السلطة

صورة

جمعة لـ سما: لجنة المصالحة المجتمعية تدرس وقف نشاطها في قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

في حادثتين منفصلتين.. شاب وفتاة يحاولان الانتحار في مدينة غزة

تعرف على المرشح الأبرز لرئاسة أركان جيش الاحتلال!!

بعد تبرئة القضاء الفرنسي له ..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون

اصابتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا شمال القطاع

توقف محطة توليد الكهرباء بغزة كليا وساعات الفصل أكثر من 18 ساعة

استشهاد الطفل اركان مزهر 15 عاما برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الدهيشة

التربية: فلسطين على موعد مع كارثة بحال توقف خدمات "الأونروا"

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

استطلاع : 87% يعارضون وقف دفع رواتب موظفي غزة وفتح تحصل على تأييد 32%مقابل 12% لحماس

قصف غزة -ارشيفية

رؤية إسرائيلية : هكذا يمكن تجنب حرب جديدة في غزة

اونروا -ارشيفية

غزة: مئات من موظفي الاونروا يحاصرون مكتب مدير العمليات ويطالبون برحيله فورا

وفد فتح

وفد فتح يصل القاهرة للرد خطيا على الورقة المصرية و هذا ما سيطلبه ..

عباس كامل

عباس كامل "الثعلب الرئاسي" حامل أسرار السيسي، من يكون؟