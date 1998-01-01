جمعة يناشد الأمير سلمان مساعدة طلبة الجامعات

غزة/سما/

ناشد النائب أشرف جمعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، من أجل مساعدة طلبة الجامعات الذين يتهدد الفقر مستقبلهم التعليمي في ظل عدم مقدرتهم على تسديد الرسوم الدراسية.

وقال النائب جمعة في رسالته التي أبرق بها اليوم إن ما دفعه لكتابتها إلى سمو الأمير عبر وسائل الإعلام هي صرخات الطلاب التي يسمعها الجميع، خوفًا على ضياع مستقبلهم في ظل الوضع الاقتصادي المنهار في قطاع غزة.

وأضاف جمعة :"رغم أن هذه الرسالة قد تصل أولا تصل إلى مسامعكم ولكن كان لزاما علينا مناشدة عطفكم وكرم سجيتكم لعلمي وعلم كل أبناء الشعب الفلسطيني بأياديكم البيضاء التي سبقت وما فعلته المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لشعبنا في شتى المجالات وأخص بالذكر مجال التعليم لأنه يعطي الأمل بحياة أفضل ومستقبل واعد لشبابنا الواقع تحت أنقاض الحياة البائسة في قطاع غزة".

وشرح النائب في رسالته إن الكثير الكثير من أبناء شعبنا لا يستطيعون تدبير أقساط الرسوم الجامعية للأسباب سابقة الذكر، مؤكدًا أن الجميع ينتظر مكرمته السخية ليستطيع أن يواصل جهاده التعليمي.

وتابع إن هذه الرسالة هي صرخة لعلها تصل لتخاطب قلب الأمير وأيادي خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان عبد العزيز السباقة للخير مرسلة من أفواه الطلاب المهدد مستقبلهم بالضياع، آملين أن تخفف من عذابات وآلام شعبنا في هذا الحق المهم ألا وهو الحق في التعليم وترسم لهم الأمل في الحياة وتفتح لهم آفاق للمستقبل وتمسح عن كاهل الآباء عبء الرسوم الجامعية في ظل مرارة وقساوة العيش، فالحصار يضرب بيد والفقر بيد أخرى.