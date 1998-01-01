اللوح يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

القاهرة/سما/

تقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح بخالص التهنئة والإجلال للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق لمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وثمن السفير اللوح في بيان تسلمت "سما " نسخة عنه اليوم الاثنين دعم مصر الدائم لعدالة القضية الفلسطينية "فهي الحاضنة الأكبر لفلسطين والداعمة لحقوق شعبنا المشروعة في كافة المحافل الدولية حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لا سيما والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وحرصها تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية".

وأكد أن ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة والتي قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سيبقى التاريخ، ذاكرا ومُذكّرا كيف أعادت الاعتبار والكرامة للأمة العربية كافة ولم تتوان عن دعم حركات التحرر العربية، وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية والقضية الوطنية الفلسطينية العادلة في كافة المحافل والمنابر الدولية.