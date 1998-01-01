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صحيفة عبرية: صاروخ باليستي أطلق من سوريا على الجولان

الإثنين 23 يوليو 2018 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: صاروخ باليستي أطلق من سوريا على الجولان



القدس/سما/

قالت صحيفة هأرتس العبرية اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال قام بأول استخدام تشغيلي لنظام الدفاع الصاروخى ديفيد سلينج "مقلاع داوود" صباح اليوم عندما أطلق صاروخين ارض-أرض من الأراضي السورية.

وأوضحت الصحيفة، أن تحقيق أولي للجيش توصل إلى أن نظام الدفاع الجوي التابع لشركة "دايفيد سلينج" حدد إطلاق صاروخين من طراز "SS-21 " وكانا من المفترض أن يسقطا جنوب "كنيريت".

وذكر التحقيق الذي نشرته الصحيفة، أن أحد الصاروخين غير مساره إلى الأراضي السورية وفعل خاصية التدمير الذاتي بينما اعترضت منظومة الدفاع الجوي الصاروخ الأخر، مشيرة إلى أن الصاروخ "توشكا اس اس 21 صاروخ روسي".

وبينت أن تكلفة الصاروخ الاعتراضي لمنظومة دايفيد سلينغ تبلغ بين 700،000 شيكل (192،000 دولار) إلى مليون شيكل.

أطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، صواريخ باتريوت صوب الحدود مع سوريا تزامنًا مع دوي صافرات الانذار في مستوطنات الجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن دوي صافرات الانذار في الجولان ناجم عن تحديد عمليات اطلاق صواريخ خلال الاقتتال الداخلي في سوريا حيث سقطت داخل الأراضي السورية كما تم اطلاق صاروخي باتريوت نحو صواريخ كانت على وشك السقوط في المستوطنات.

يُشار الى ان جيش الاحتلال اعترض مؤخرا طائرات بدون طيار جاءت من سوريا الى المنطقة الحدودية كما تشهد الحدود سقوط صواريخ بين فترة وأخرى يرد عليها الاحتلال بقصف مواقع للنظام السوري.

#سوريا #قصف #صاروخ باليستي

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