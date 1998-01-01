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صيدم يسلم اعتماداً لتخصصٍ جديد بجامعة الأقصى

الإثنين 23 يوليو 2018 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

سلم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، رئيس جامعة الأقصى د. كمال الشرافي اعتماد تخصص البكالوريوس في تكنولوجيا الشبكات والهواتف النقالة.
ولفت صيدم إلى أن اعتماد التخصص المذكور، سيسهم في تحقيق خدمة نوعية لطلبة الجامعة، مؤكداً أن الوزارة وضمن خطتها تركز على التخصصات النوعية غير المكررة وبشكل خاص التخصصات المهنية والتقنية، والتي تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وتمنى الوزير التوفيق للجامعة، وأن يسهم هذا التخصص في تحقيق الفائدة النوعية لطلبتها، مشيداً بما وصلت إليه الجامعة من تطور سواءً على الصعيد الأكاديمي أو العمراني.
من جهته، شكر الشرافي الوزير صيدم وطاقم الوزارة على اعتماد هذا التخصص، مؤكداً أن جامعة الأقصى، وُجدت لخدمة الشعب الفلسطيني، وستبقى على هذا النهج، لافتاً إلى تركيز الجامعة على البرامج الأكاديمية النوعية التي تتوافق مع متطلبات احتياجات سوق العمل، مشيداً بجهود الوزارة في خدمة القطاع التعليمي من خلال الخطط والبرامج المميزة التي تستهدف رفع اسم فلسطين في كافة المحافل الدولية.

#صيدم #تعليم #غزة

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