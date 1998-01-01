توقعات بالافراج عن عهد التميمي الأحد المقبل

رام الله/سما/

قال والد "عهد التميمي"، المعتقلة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية، إنه يتوقع الإفراج عنها يوم الأحد القادم.

وذكر "باسم التميمي"، لوكالة الأناضول، أن آخر موعد للإفراج عن ابنته "عهد"، هو يوم 19 أغسطس/ آب القادم، لكنه يتوقع أن تحصل على قرار بالإفراج المبكر.

وقال: السلطات الإسرائيلية عادة لا تبلغ المعتقل أو عائلته بموعد الإفراج عنه، لكنني أعتقد أنها ستحصل على قرار (منهلي)".

و"المنهلي"، هو قرار تتخذه مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتخفيض 21 يوما من مدة المحكومية لبعض المعتقلين، بعد عملية تقييم خاصة.

ولم تصدر أي معلومات عن سلطات السجون الإسرائيلية، حول موعد الإفراج عن "التميمي".

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية، قد قضت مارس/ آذار الماضي بسجن "التميمي"، 8 شهور، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.