جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقعات بالافراج عن عهد التميمي الأحد المقبل

الإثنين 23 يوليو 2018 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بالافراج عن عهد التميمي الأحد المقبل



رام الله/سما/

قال والد "عهد التميمي"، المعتقلة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية، إنه يتوقع الإفراج عنها يوم الأحد القادم.

وذكر "باسم التميمي"، لوكالة الأناضول، أن آخر موعد للإفراج عن ابنته "عهد"، هو يوم 19 أغسطس/ آب القادم، لكنه يتوقع أن تحصل على قرار بالإفراج المبكر.

وقال: السلطات الإسرائيلية عادة لا تبلغ المعتقل أو عائلته بموعد الإفراج عنه، لكنني أعتقد أنها ستحصل على قرار (منهلي)".

و"المنهلي"، هو قرار تتخذه مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتخفيض 21 يوما من مدة المحكومية لبعض المعتقلين، بعد عملية تقييم خاصة.

ولم تصدر أي معلومات عن سلطات السجون الإسرائيلية، حول موعد الإفراج عن "التميمي".

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية، قد قضت مارس/ آذار الماضي بسجن "التميمي"، 8 شهور، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

#عهد التميمي #اعتقال

أخبار ذات صلة

تمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي وتحديد جلسة الشهر المقبل

رواتب موظفي غزة

صرف رواتب موظفي غزة بنسبة 50% الأحد المقبل

رواتب -ارشيفية

صرف دفعة مالية لموظفي غزة الأحد المقبل

الأحد المقبل إجازة رسمية للموظفين المسيحيين

حكومة غزة : الأحد المقبل إجازة رسمية للموظفين المسيحيين فقط

ارشيفية

صرف المخصصات النقدية لمستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية الأحد المقبل

الرجوب- ارشيف

الرجوب يعلن: المركزية تجتمع الأحد المقبل برئاسة الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص

أبو مرزوق: اليوم تسليم رد فتح على الورقة المصرية والتي إجابت عليها حماس بالإيجاب

تعرف على المرشح الأبرز لرئاسة أركان جيش الاحتلال!!

بعد تبرئة القضاء الفرنسي له ..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون

اصابتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا شمال القطاع

الرجوب: لمسنا جدية واضحة من مصر وحماس لإنجاز مصالحة حقيقية

توقف محطة توليد الكهرباء بغزة كليا وساعات الفصل أكثر من 18 ساعة

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

استطلاع : 87% يعارضون وقف دفع رواتب موظفي غزة وفتح تحصل على تأييد 32%مقابل 12% لحماس

قصف غزة -ارشيفية

رؤية إسرائيلية : هكذا يمكن تجنب حرب جديدة في غزة

اونروا -ارشيفية

غزة: مئات من موظفي الاونروا يحاصرون مكتب مدير العمليات ويطالبون برحيله فورا

وفد فتح

وفد فتح يصل القاهرة للرد خطيا على الورقة المصرية و هذا ما سيطلبه ..

عباس كامل

عباس كامل "الثعلب الرئاسي" حامل أسرار السيسي، من يكون؟