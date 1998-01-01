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فتح: ثورة يوليو المصرية شكلت انعطافه هامة لصالح القضية الفلسطينية

الإثنين 23 يوليو 2018 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: ثورة يوليو المصرية شكلت انعطافه هامة لصالح القضية الفلسطينية



غزة/سما/

قالت حركة فتح اليوم الاثنين، إنّ ثورة يوليو المصرية شكلت انعطافه هامة لصالح القضية الفلسطينية.

واشادت الحركة في بيان للناطق باسمها عاطف أبو سيف، بالذكري السنوية لثورة 23 يوليو بالزعيم العربي جمال عبد الناصر ومواقفه الداعمة للثورة الفلسطينية ولحركة فتح ودفاعه عن كرامة الامة العربية.

وأضاف أبو سيف، أن دور مصر وجيشها في حروب فلسطين والدفاع عن الارض العربية كان مفخرة لكل العرب ، ولقد كان لثورة يوليو دور كبير في دعم حركات التحرر في العالم خاصة الثورة الفلسطينية التي اعتبرها الزعيم عبد الناصر انبل ظاهرة ثورية".

وأكد، أن مصر كانت وستظل السد المنيع الذي تتحطم امامه كل المؤامرات على الامة العربية وان جهود مصر لحماية الامة والدفاع عن مصالحها كانت دائما ضمانة عبور الازمات.

وحييت فتح الشعب المصري والقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكري ثورة يوليو ، مشيدة بما يقوم به الرئيس السيسي والقيادة المصرية من جهود لإنجاح المصالحة الفلسطينية .

#فتح #ثورة

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