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رحيل الفنانة السورية مي سكاف

الإثنين 23 يوليو 2018 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل الفنانة السورية مي سكاف



دمشق / وكالات /

 توفيت الفنانة السورية مي سكاف، الاثنين، وفقا لما علمت مصادر "سكاي نيوز عربية"، وقالت المصادر إن سكاف كانت تقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وتحدث فنانون سوريون مقربون من سكاف عن تعرضها لنوبة قلبية أدت إلى وفاتها.


وأطلق السوريون المعارضون على سكاف ألقاب "الفنانة الثائرة" و"الفنانة الحرة" و"إيقونة الثورة".

سكاف من مواليد دمشق عام 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق وشاركت في العديد من الأدوار المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.

وكان لتميز سكاف أثر كبير في لفت نظر واهتمام المخرج السينمائي ماهر كدو، الذي اختارها لبطولة فيلمه (صهيل الجهات) عام 1991.

ثم اختارها المخرج عبد اللطيف عبد الحميد بفيلم (صعود المطر) وزاد تألقها ونجاحها في دور (تيما) في مسلسل (العبابيد)، حيث لفت الأنظار لها بشكل أكبر، وقد تنوعت أدوارها بين الشاشتين الكبيرة والصغيرة.
 

#مي سكاف #وفاة

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