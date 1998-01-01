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زراعة أشجار في منطقة الحمرة المهددة بالاستيطان

الإثنين 23 يوليو 2018 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نظمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومديرية الزراعة في الخليل، وفعاليات ومؤسسات بلدة بني نعيم شرق الخليل، اليوم الاثنين، فعالية لزراعة الأشجار في منطقة الحمرة المهددة بالمصادر لصالح الاستيطان الإسرائيلي.

وقال مدير هيئة الجدار والاستيطان يونس عرار: إنه تم خلال الفعالية زراعة اللوزيات في ثلاثة دونمات من الأراضي المحاذية لمستوطنة "بني حيفر"، والمهددة بالمصادرة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، مؤكدا أن الفعاليات ستتواصل في هذه المنطقة التي يسعى الاحتلال لمصادرتها منذ شهر، بعد نصب كرفان، وحظيرة اغنام تمهيدا لمصادرتها بشكل كامل، وإقامة بؤرة استيطانية.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة، منطقة عسكرية مغلقة، وحاولت منع المواطنين والمزارعين من زراعة الأرض، وصادرت مركبتين لمديريات زراعة الخليل ودورا.

#أشجار #الاستيطان

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