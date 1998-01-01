رأفت: القيادة بصدد التحرك نحو محاسبة اسرائيل وتعليق عضويتها في المنظمات الدولية

رام الله / سما /

قال الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا): "ان القيادة بصدد التحرك نحو محاسبة اسرائيل وتعليق عضويتها في المؤسسات والمنظمات الدولية عقب مصادقة الكنيست على قانون القومية الذي يكرس الاحتلال وينهي الحقوق التاريخية لشعبنا عبر ضم القدس والضفة وممارسة سياسة الفصل العنصري بحق أبنائه".

من جانب اخر، أكد رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، ان القيادة تواصل اتصالاتها مع روسيا والصين والدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الافريقي من اجل عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اممية يضع اليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. واشار رأفت الى ان موعد عقد هذا المؤتمر مرهون باستكمال الاتصالات ونتائجها مع مختلف الدول.