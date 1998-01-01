جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت: القيادة بصدد التحرك نحو محاسبة اسرائيل وتعليق عضويتها في المنظمات الدولية

الإثنين 23 يوليو 2018 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا): "ان القيادة بصدد التحرك نحو محاسبة اسرائيل وتعليق عضويتها في المؤسسات والمنظمات الدولية عقب مصادقة الكنيست على قانون القومية الذي يكرس الاحتلال وينهي الحقوق التاريخية لشعبنا عبر ضم القدس والضفة وممارسة سياسة الفصل العنصري بحق أبنائه".

من جانب اخر، أكد رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، ان القيادة تواصل اتصالاتها مع روسيا والصين والدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الافريقي من اجل عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اممية يضع اليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. واشار رأفت الى ان موعد عقد هذا المؤتمر مرهون باستكمال الاتصالات ونتائجها مع مختلف الدول.

#القيادة #القيادة الفلسطينية

أخبار ذات صلة

ارشيفية

القيادة تقرر تنفيذ كافة قرارات المجلس الوطني والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية

نيكولاي ملادينوف

الاونروا تعتزم إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة

ام الحيران

الاحتلال يقرر اغلاق ملف أم الحيران وعدم محاسبة قتلة الشهيد أبو القيعان

العاروري - ارشيف

اسرائيل تزعم : القيادة المحليّة لحماس بالضفة ترفض توجّه "العاروري" بتنفيذ عملياتٍ عسكريّةٍ

حكومة فالنسيا تتبنى رسميا حملة المقاطعة ضد اسرائيل والعقوبات الدولية

صائب عريقات

الإدارة الأمريكية الجديدة هددت السلطة حال توجهها للجنايات الدولية ضد اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص

أبو مرزوق: اليوم تسليم رد فتح على الورقة المصرية والتي إجابت عليها حماس بالإيجاب

تعرف على المرشح الأبرز لرئاسة أركان جيش الاحتلال!!

بعد تبرئة القضاء الفرنسي له ..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون

اصابتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا شمال القطاع

الرجوب: لمسنا جدية واضحة من مصر وحماس لإنجاز مصالحة حقيقية

شهيد متأثرا باصابته قبل اسبوعين خلال مسيرات العودة في غزة

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

رؤية إسرائيلية : هكذا يمكن تجنب حرب جديدة في غزة

اونروا -ارشيفية

غزة: مئات من موظفي الاونروا يحاصرون مكتب مدير العمليات ويطالبون برحيله فورا

وفد فتح

وفد فتح يصل القاهرة للرد خطيا على الورقة المصرية و هذا ما سيطلبه ..

عباس كامل

عباس كامل "الثعلب الرئاسي" حامل أسرار السيسي، من يكون؟

اركان مزهر حخيم الدهيشة بيت لحم

استشهاد الطفل اركان مزهر 15 عاما برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الدهيشة