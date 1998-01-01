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حماس تدعو فتح الى"ضبط خطابها"

الإثنين 23 يوليو 2018 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو فتح الى"ضبط خطابها"



غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الإثنين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى "ضبط خطابها وتغليب اللغة الوطنية التي تراعي مطالب شعبنا ومشاعره، وتتعاطى مع الإيجابية التي قدمتها حركة حماس في موضوع المصالحة الوطنية".

وقال مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران في بيان له إن حركته "تعبر عن أسفها من المواقف الإعلامية التي تصدر عن قيادة فتح وتلفزيونها الرسمي ومواقعها وصحفها وكتّابها التي تنضح بالمواقف السلبية المناقضة لمسيرات العودة وكسر الحصار، والمبررة لمجزرة العقوبات، والشامتة بدماء شهداء المسيرات، والمحبطة لآمال شعبنا في الحرية والكرامة".

وأضاف أن "حماس تُقدّر عاليًا تضحيات شعبنا المدافع عن الثوابت الفلسطينية، ولا سيما الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال والأسرى العظام".

وذكر أن "المواقف الإعلامية السلبية التي تصدر عن حركة فتح تأتي في الوقت الذي يتلاحم الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه الحية المجتمعة في جبهة واحدة لتشكل لوحة وطنية رائعة، تقف حجر عثرة في وجه كل المؤامرات وكل الضغوط؛ في هذا الوقت".

وثمّن بدران سعي كل الأطراف العربية والدولية، ولا سيما الدور المصري، إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على الشراكة والوحدة في مواجهة العدوان والمؤامرة المسماة بصفقة القرن

#حماس #فتح

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