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تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم

الإثنين 23 يوليو 2018 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم



رام الله / سما /

شيعت جماهير محافظة بيت لحم، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الفتى أركان ثائر مزهر (15 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، الى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء، في قرية ارطاس.

وكان الفتى مزهر قد استشهد فجر اليوم، عندما أصابه جنود الاحتلال الإسرائيلي برصاصة قاتلة في الصدر، خلال مواجهات شهدها المخيم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي مرورا بشارع القدس الخليل وصولا الى منزل والد الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل نقله إلى ساحة مدرسة ذكور الدهيشة والصلاة عليه، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وعم الاضراب التجاري الشامل مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة ومدينة بيت لحم حدادا على الشهيد.

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