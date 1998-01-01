تهديد وزير إسرائيلي بالقتل بعد تصويته لصالح قانون القومية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت شبكة "حدشوت" الإخبارية العبرية ان وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، تلقى تحذيرا من قبل أجهزة الأمن الاسرائيلية عقب تهديدات وجهت اليه بالقتل من قبل أفراد من الطائفة الدرزية في أعقاب تصويته لصالح "قانون القومية" المثير للجدل في الأسبوع الماضي.

وفي أعقاب التهديدات، تدرس الوحدة المسؤولة عن سلامة وزراء الحكومة في جهاز الأمن الاسرائيلي العام "الشاباك" تعزيز الحماية الأمنية للوزير قرا.

وأكد قرا، وهو ثاني وزير درزي في إسرائيل، تعرضه هو وزوجته وابنه للمضايقة الجسدية وعبر الإنترنت. وقال إنه يعتزم تقديم شكوى لدى الشرطة.

يذكر أن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل، ومعهم ثلاثة أعضاء كنيست، تقدموا أمس بالتماس لمحكمة العدل العليا في اسرائيل ضد "قانون القومية" الذي تم تمريره في الكنيست الخميس، بدعوى أنه بمثابة خطوة متطرفة تشكل تمييزا ضد الأقليات في الدولة.