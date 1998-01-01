جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لافروف وغيراسيموف يصلان إسرائيل في زيارة مفاجئة

الإثنين 23 يوليو 2018 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف وغيراسيموف يصلان إسرائيل في زيارة مفاجئة



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة حكومته، اليوم، أنه سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف، اللذين يتجهان إلى إسرائيل بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نتنياهو: "سألتقي اليوم بالوفد الروسي، الذي يترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة غيراسيموف".

وأضاف: "يصل الوفد بتكليف من الرئيس بوتين، تطويرا للمحادثات التي جرت بيننا قبل بضعة أيام".

وأفاد نتنياهو أنه يعتزم خلال المحادثات التأكيد على ضرورة الالتزام بمعاهدة العام 1974 للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في هضبة الجولان.

وقال في هذا الصدد: "سأبحث معهما المسألة الإقليمية، وأولا الأوضاع في سوريا. سأطرح على الوفد الروسي الموقف، الذي قدمته للرئيس بوتين خلال زيارتي مؤخرا لموسكو".

وأضاف: "إسرائيل تصر على الالتزام باتفاقية الفصل في سوريا وستستمر إسرائيل بالعمل ضد أي محاولة لإيران وأتباعها للثبات عسكريا في سوريا".

أخبار ذات صلة

مليون دولار لمستشفى رفيديا

صور: زيارة مفاجئة و مليون دولار لمستشفى رفيديا في نابلس

قادة حماس السنوار ومشتهى

ما هي مهام وفد حماس الذي غادر إلى القاهرة في زيارة مفاجئة ؟

عباس وسلمان - ارشيف

يلتقي الملك وولي العهد.. الرئيس عباس في زيارة مفاجئة للسعودية

الحمدلله لدى وصوله غزة

مصادر لـ"سما : الحمد الله و فرج يصلان غزة غدا

روحي مشتهي

هنية والسنوار يصلان غزة و مشتهي يبقى بالقاهرة فهل سيقيم هناك ؟

دونالد ترامب

إسرائيل هيوم: ترامب يرفض زيارة قبر الرئيس الراحل عرفات

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص

أبو مرزوق: اليوم تسليم رد فتح على الورقة المصرية والتي إجابت عليها حماس بالإيجاب

تعرف على المرشح الأبرز لرئاسة أركان جيش الاحتلال!!

بعد تبرئة القضاء الفرنسي له ..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون

‏الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن مسموما على يد زوجته في طولكرم

اصابتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا شمال القطاع

الرجوب: لمسنا جدية واضحة من مصر وحماس لإنجاز مصالحة حقيقية

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

رؤية إسرائيلية : هكذا يمكن تجنب حرب جديدة في غزة

اونروا -ارشيفية

غزة: مئات من موظفي الاونروا يحاصرون مكتب مدير العمليات ويطالبون برحيله فورا

وفد فتح

وفد فتح يصل القاهرة للرد خطيا على الورقة المصرية و هذا ما سيطلبه ..

عباس كامل

عباس كامل "الثعلب الرئاسي" حامل أسرار السيسي، من يكون؟

اركان مزهر حخيم الدهيشة بيت لحم

استشهاد الطفل اركان مزهر 15 عاما برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الدهيشة