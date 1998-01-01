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"الثقافة" تنظم دورة تدريبية في الكتابة الإبداعية للأطفال الموهوبين

الإثنين 23 يوليو 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظم نادي الطفل الأدبي التابع لوزارة الثقافة الفلسطينية، صباح الاثنين، دورة تدريبية متخصصة في تعليم الكتابة الإبداعية، بمشاركة (25) طفل وزهرة من الموهوبين، يحاضر فيها الشاعرة سمية وادي.

وخلال افتتاحه الدورة، أكد الدكتور أنور البرعاوي وكيل وزارة الثقافة أن الدورة تمثل باكورة عمل نادي الطفل الأدبي الذي أطلقته الوزارة ليكون حاضنة مثالية للأطفال الموهوبين وتسعى من خلاله لتوفير المناخ الملائم لرعاية الأطفال الموهوبين في مجالات الكتابة الأدبية والإبداعية، وتنمية مهاراتهم وصقلها.

وعبرت سمية وادي عن سعادتها بالمواهب المميزة التي يمتلكها الأطفال المشاركين في الدورة، مؤكدة أنه ينتظرهم مستقبل مشرق لكتابة تاريخ فلسطين أدبياً.

وتتناول عدة موضوعات تتعلق بفنون الكتابة الإبداعية وفن الإلقاء، وتتضمن الدورة تمارين عملية لتدريب الأطفال على لغة الكتابة السليمة، ومهارات الإلقاء.

#وزارة الثقافة #دورة تدريبية

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