وزارة الاتصالات وليدرز تطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية المفتوحة

رام الله / سما /

وقع د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشادي العطشان المدير التنفيذي لمؤسسة ليدرز مذكرة تفاهم لاطلاق مبادرة لتعزيزريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية المفتوحة وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٣ تموز ٢٠١٨ في مقر مؤسسة ليدرز في رام الله.

وحضر حفل التوقيع ممثلين عن الوزارة ومؤسسة ليدرز ووكالة التنمية الكورية كويكا ومجموعة من رياديي الأعمال المستفيدين من برامج المؤسسة، وقدم كل من المدير التنفيذي للشركة الناشئة جوبس، أمجد حمارشة، والمؤسِّسة الشريكة لمؤسسة ريد كرو، ليلى عقل، عرضاً عن تجربتهم كرياديي أعمال وعن التحديات والصعوبات التي تواجههم في الوصول للمعلومات التي تخدم مشاريعهم وأهمية هذه المبادرة في رفع قدرات أصحاب المشاريع الناشئة. كما وتجول الوزير والحضور في المؤسسة وتعرفوا على عدد من الشركات التي تحتضنها ليدرز.

وقال وزير الاتصالات الدكتور علام موسى أن اطلاق المبادرة يأتي في إطارالسعي لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وتنمية قدرات العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوماتمن خلال الاستفادة من الطاقات الوطنية وتنميتها والاستخدام الأفضل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأضاف أن الاتفاقية تصب في دور الوزارة بتوفير بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة تساعد على تعزيز المنافسة والانتاجية وترفع من كفاءة الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير د. موسى: "نؤمن بالريادين وقطاع الأعمال الناشئة أولاً، لاننا لا يمكن أن نبني وطن واقتصاد وطني وأن نعزز صمود الفلسطينيين بدون هذه الفئة، وثانياً، لأن هذه الاعمال هي رافدٌ أساسيٌ وهام لخلق فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة وهي المشكلة التي عادةً ما تؤرق الحكومات والدول، ناهيكم عن أن هذه الأعمال الناشئة او startupsتتحول مع الزمن إلى شركات كبرى، الابداع يولد صغيراً ثم يكبر ولا حدود له".

وأكد أن الوزارة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص في كلّ ما من شأنه دعم ريادة الأعمال والابتكار في قطاع المعلوماتية لاسيّما البيانات الحكومية المفتوحة مع مؤسسة ليدرز.

وبدوره أشاد شادي العطشان بأهمية مثل هذه المبادرات وضرورة التعاون المستمر بين القطاع الحكومي والمؤسسات العاملة في مجال التطوير الاقتصادي قائلاً، "إن توفير البيانات الحكومية التي تخدم قطاع الاستثمار في فلسطين وبالأخص المشاريع الناشئة وعرضها في بوابة واحدة سيسهل الوصول اليها وسيزيد من فرص الاستفادة من هذه البيانات من أجل ابتكار تطبيقات وخدمات بطرق إبداعية ذات فوائد اجتماعية واقتصادية لعامة المستخدمين".