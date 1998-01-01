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هذه النصائح لا تتجاهليها لتتمتعي بحياة زوجية سعيدة

الإثنين 23 يوليو 2018 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه النصائح لا تتجاهليها لتتمتعي بحياة زوجية سعيدة



وكالات / سما /

تعتمد العلاقة الزوجية على عوامل وأسس تساهم في استقرارها ونجاحها، وعادة ما يطلب الأزواج النصائح في الكثير من القضايا.
وأورد موقع “فاميلي شير” الإلكتروني نصائج جوهرية يجب عدم تجاهلها في العلاقة الزوجية وهي:

المسؤولية
يجب أن يتحلى الزوجان بقدر كاف من المسؤولية ليتخذا جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح علاقتهما منذ البداية.

الاحترام
الحب يعني الاحترام، لذلك من الضروري أن تستمر العلاقة الزوجية بالاحترام الذي يعد من أهم عوامل استقرار وإنجاح الحياة الزوجية.

تواصل إيجابي
التواصل بشكل إيجابي بين الزوجين يعد من أهم الأسس التي تقوم عليها العلاقة الزوجية، حيث يتضمن حوارا بناء بين الطرفين وتشجيعا متبادلا لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف.

التعبير عن الحب
من المهم أن يعبر الزوجان عن مشاعرهما بشكل إيجابي، فالحب أحد العوامل الرئيسية الذي تقوم عليها معظم العلاقات الزوجية، وإن اختفى الحب تصبح هذه العلاقة روتينية مملة.

ممارسة النشاطات الترفيهية
ينبغي على الزوجين ممارسة نشاطات ترفيهية سويًا لإضفاء جو من المرح والتسلية على الحياة الزوجية ولكسر الملل.

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