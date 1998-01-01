احمد بحر يثمن موقف البرلمان البرتغالي تجاه اعتداء الاحتلال على الخان الأحمر

غزة / سما /

وجه د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة رسالة إلى رئيس البرلمان البرتغالي إدورادو فيرو رودريجيز، ثمن خلالها موقف البرلمان البرتغالي من اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على "الخان الأحمر".

وقال د. بحر "لقد تابعنا باهتمام بالغ مواقفكم الشجاعة وأعضاء مجلسكم الموقر، بإقرار مشروع قانون يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بطرد السكان الفلسطينيين من خان الأحمر في القدس المحتلة، وهدم بيوتهم وترحيلهم. وتأكيدكم على حق الشعب الفلسطيني بالاعتراف بدولته والقدس عاصمتها، فضلا عن ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة".

وأبرق باسم نواب المجلس التشريعي وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني شكره العميق وتقديره الكبير لهذه المواقف الوطنية، متمنيا مزيداً من الدعم لقضيتنا الفلسطينية العادلة.