جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

احمد بحر يثمن موقف البرلمان البرتغالي تجاه اعتداء الاحتلال على الخان الأحمر

الإثنين 23 يوليو 2018 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

 وجه د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة رسالة إلى رئيس البرلمان البرتغالي إدورادو فيرو رودريجيز، ثمن خلالها موقف البرلمان البرتغالي من اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على "الخان الأحمر".

وقال د. بحر "لقد تابعنا باهتمام بالغ مواقفكم الشجاعة وأعضاء مجلسكم الموقر، بإقرار مشروع قانون يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بطرد السكان الفلسطينيين من خان الأحمر في القدس المحتلة، وهدم بيوتهم وترحيلهم. وتأكيدكم على حق الشعب الفلسطيني بالاعتراف بدولته والقدس عاصمتها، فضلا عن ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة".

وأبرق باسم نواب المجلس التشريعي وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني شكره العميق وتقديره الكبير لهذه المواقف الوطنية، متمنيا مزيداً من الدعم لقضيتنا الفلسطينية العادلة.

#احمد بحر #البرلمان البرتغالي #الخان الأحمر

أخبار ذات صلة

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

الخان الاحمر

فيديو: إصابة 35 مواطنا واعتقال 8 آخرين إثر قمع قوات الاحتلال للأهالي في الخان الأحمر

الخان الأحمر

الاحتلال يغلق الخان الأحمر بالمكعبات الاسمنتية ويمنع وصول قناصل للمنطقة

عمليات هدم - القدس

الامم المتحدة تحذر من خطر التهجير القسري في الخان الأحمر شرق القدس

موغريني- ارشيف

موغريني: نتوقع من إسرائيل أن تعيد النظر بقرارها هدم الخان الأحمر

دحلان- ارشيف

دحلان: جريمة الخان الأحمر حكاية فلسطينية تضاف لمسلسل التطهير العرقي

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص

يديعوت : الجولة القادمة ستبدأ بضربة ساحقة من اللحظة الأولى

أبو مرزوق: اليوم تسليم رد فتح على الورقة المصرية والتي إجابت عليها حماس بالإيجاب

تعرف على المرشح الأبرز لرئاسة أركان جيش الاحتلال!!

بعد تبرئة القضاء الفرنسي له ..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون

‏الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن مسموما على يد زوجته في طولكرم

اصابتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

اونروا -ارشيفية

غزة: مئات من موظفي الاونروا يحاصرون مكتب مدير العمليات ويطالبون برحيله فورا

وفد فتح

وفد فتح يصل القاهرة للرد خطيا على الورقة المصرية و هذا ما سيطلبه ..

عباس كامل

عباس كامل "الثعلب الرئاسي" حامل أسرار السيسي، من يكون؟

اركان مزهر حخيم الدهيشة بيت لحم

استشهاد الطفل اركان مزهر 15 عاما برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الدهيشة

شهيد متأثرا باصابته قبل اسبوعين خلال مسيرات العودة في غزة