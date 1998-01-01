جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الحكم بإعدام ملكة جمال في كينيا

الإثنين 23 يوليو 2018 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بإعدام ملكة جمال في كينيا



وكالات / سما /

قضت محكمة كينية، أمس الخميس 19 يوليو/تموز الجاري، بإعدام ملكة جمال كينيا.

وعوقبت روث كاماندي (24 عاما) بالإعدام، لقتلها صديقها فريد محمد بـ 25 طعنة حتى الموت، في عام 2015، وأدينت في مايو/ أيار، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفازت روث كاماندي بمهرجان جمال السجون بعد الحكم عليها بالحبس، أثناء انتظار الحكم النهائي الصادر بحقها، بعد قتلها لصديقها.

وقالت قاضية المحكمة العليا، جيسي ليسيت، التي أصدرت الحكم يوم الخميس: "أريد أن يعلم الشباب أنه ليس من الرائع أن تقتل صديقك أو صديقتك عندما تشعرون بخيبة أمل أو إحباط… لا تفعلوا ذلك، ولكن عليكم أن تسامحوا عوضا عن ذلك".

واتهمت القاضية روث كاماندي، بسلوك "تلاعب"، تضمن حصولها على الهاتف المحمول لصديقها، وكذلك عدم إظهارها أي ندم على قتلها له، والذي تركته مضرجا في بركة من الدماء في مسرح الجريمة.

ووصفت منظمة العفو الدولية العقوبة بأنها "قاسية ولا إنسانية وقديمة".

وقال مدير منظمة العفو الدولية إيرونغو هوتون: "يمثل هذا الحكم ضربة لسجل كينيا التقدمي في تخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن".

وفي المقابل، أعربت أسرة الضحية عن سعادتهم بالحكم، وقالت عمته للصحفيين، وهي تذرف الدموع: ""نحن سعداء بصدور الحكم في هذا اليوم، وفي تواجد جده وجدته وشقيقته في المحكمة".

يذكر أن كينيا لديها حظر فعال على تنفيذ أحكام الإعدام، وعدم إعدام أي سجين منذ عام 1987.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، حكمت المحكمة العليا في كينيا، أن عقوبة الإعدام الإلزامية بتهمة القتل والسطو غير المسلح، غير دستورية، وفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام.

#اعدام #ملكة جمال

أخبار ذات صلة

شاهد الصورة: جدل بسبب سيلفي لملكة جمال لبنان مع ملكة جمال اسرائيل

رجل كاد أن يصبح ملكة جمال بلاده!

ملكة جمال تتحول إلى تاجرة مخدرات

صور: هذه هي ملكة جمال العالم للعام 2014

صور : ملكة جمال المحجبات في مصر طبيبة أسنان

صور: فلسطينية تنافس على لقب ملكة جمال الأرض

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص

يديعوت : الجولة القادمة ستبدأ بضربة ساحقة من اللحظة الأولى

أبو مرزوق: اليوم تسليم رد فتح على الورقة المصرية والتي إجابت عليها حماس بالإيجاب

تعرف على المرشح الأبرز لرئاسة أركان جيش الاحتلال!!

بعد تبرئة القضاء الفرنسي له ..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون

‏الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن مسموما على يد زوجته في طولكرم

اصابتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

اونروا -ارشيفية

غزة: مئات من موظفي الاونروا يحاصرون مكتب مدير العمليات ويطالبون برحيله فورا

وفد فتح

وفد فتح يصل القاهرة للرد خطيا على الورقة المصرية و هذا ما سيطلبه ..

عباس كامل

عباس كامل "الثعلب الرئاسي" حامل أسرار السيسي، من يكون؟

اركان مزهر حخيم الدهيشة بيت لحم

استشهاد الطفل اركان مزهر 15 عاما برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الدهيشة

شهيد متأثرا باصابته قبل اسبوعين خلال مسيرات العودة في غزة