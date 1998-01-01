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كم الوقت الذي يستغرقه النيكوتين في الجسم بعد التدخين؟

الإثنين 23 يوليو 2018 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم الوقت الذي يستغرقه النيكوتين في الجسم بعد التدخين؟



وكالات / سما /

تستطيع الفحوصات الطبية قياس نسبة النيكوتين في الجسم من خلال البول أو اللعاب أو الدم، أو الشعر أو الأظافر. وعند تدخين منتجات التبغ مثل السجائر والنارجيلة والسجائر الإلكترونية يمتص الجسم 90 بالمائة من النيكوتين الذي يدخله، ويبقى بعض منه داخل الجسم، لكن هل يمكن التخلص من النيكوتين الموجود في الجسم بسرعة؟ كم يبقى النيكوتين داخل الجسم؟

بعد مرور ساعتين من التدخين يتمكّن الجسم من التخلص من نصف كمية النيكوتين التي دخلته، ويعني ذلك أن نصف تأثيره ينتهي بمرور ساعتين، وهو ما يجعل المدخّن يشعر بالحاجة إلى التدخين مرّة أخرى، لكن يحدث انخفاض كبير في نسبته بالجسم بعد مرور 16 ساعة.

لكن الأهم، أن النيكوتين ينقسم إلى 20 مادة فرعية بعد دخوله إلى الجسم ويؤدي ذلك إلى إطالة من وجوده، ويستغرق الدم حوالي أسبوعين كاملين للتخلّص من آخر آثار النيكوتين في الجسم، بينما تظل آثار النيكوتين في الشعر فترة أطول من ذلك!

معدل التدخين. يستغرق الأمر يوماً أو أكثر قليلاً للتخلص من آثار النيكوتين إذا كنت تدخّن 5 سجائر أو أقل في اليوم، وكلما زاد معدّل التدخين كلما اشتدت حدة الأعراض الانسحابية، مثل القلق، والاكتئاب، وصعوبات النوم، وصعوبات التركيز، والانزعاج وعم الإحساس بالراحة، وزيادة الشهية.

وتستمر الأعراض الانسحابية من يومين إلى أسبوعين، وبالنسبة للبعض قد تستمر بعض الأعراض عدة أسابيع، لكنها تقل بشكل تدريجي بعد مرور 16 ساعة على الإقلاع عن التدخين.

وبشكل عام، تساعد التمارين الرياضية والمشي والحركة على تسريع تخلص الجسم من النيكوتين، بينما تساعد أطعمة فيتامين “سي” مثل الحمضيات والمانجو والجوافة، وشاي البابونج على تخفيف الأعراض الانسحابية.

#النيكوتين #السجائر

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