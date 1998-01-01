ناشئين كرة الطاولة يستعد في غزة للبطولة العربية في القاهرة

غزة / سما /

شرع منتخب الناشئين الوطني لكرة الطاولة في استعداداته في صالة نادي خدمات المغازي، للمشاركة في بطولة العرب التي ستقام في القاهرة بدءاً من نهاية الشهر الجاري حتى السادس من الشهر المقبل.

وسيغادر الفريق قطاع غزة الأسبوع الجاري إلى العاصمة المصرية بإشراف المدرب محمد مهدي.

ويضم الفريق 6 لاعبين، هم: علي أبو كرش، ومحمود اقطيفان من نادي الصداقة، وعبد الرحمن داوود من نادي فلسطين، وكرم حماد من شباب رفح، ويحيي مهدي من خدمات المغازي.

وذكر أديب ابو غزال رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات إن التجمع جاء بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد على هامش بطولة الشباب ومواليد 2000 الأخيرة، وتم الاتفاق مع المدرب مهدي على تجميع اللاعبين في نادي المغازي يومياً حتى موعد السفر.

من جهة أخرى، ذكر أبو غزال أن منتخب الرجال سيشارك في البطولة فردي وزوجي، وكذلك فرق، وسيمثل المنتخب اللاعبون، يسري أبو سيف، وعبد الله السقا، وحاتم وادي بقيادة المدرب عبد السلام غريز، مشيراً إلى أن الحكم الدولي محمد صمامة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد سيشارك في البطولة العربية كحكم .

على صعيد آخر، أوضح أن نائب رئيس اتحاد اللعبة رضوان الشريف سيشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي سيعقد على هامش البطولة .