عودة مدربي الملاكمة الفلسطينية من الأردن

رام الله / سما /

أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني للملاكمة فوزي العصافرة عودة كل من المدرب وليد البتوني وعمار حديديون وأيمن وادي إلى ارض الوطن صباح الاثنين بعد المشاركة الفاعلة في دورة المدرب الدولي النجمة الثانية التي نظمها الاتحاد الأردني بإشراف ورعاية الاتحاد الدولي للملاكمة AIBA .

وحاضر في الدورة المدرب والخبير الدولي مكرم القرامي وشارك فيها ٢٥ مدربا من عدة دول عربية وأجنبية،حيث استمرت من 16-22/ 7/ 2018 واشتملت على الشقين النظري والعملي وتقديم الاختبار النهائي فيهما .

وقدم المدربون الشكر والتقدير للاتحاد الأردني للملاكمة على حسن الاستضافة و التنظيم والشكر موصول للخبير الدولي مكرم القرامي على جهوده الرائعة ومعلوماته القيمة .

وثمن العصافرة عاليا جهود الاتحاد الأردني في استضافة الدورة، مقدرا جهود مدربينا وإصرارهم على تطوير أنفسهم .