جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

عودة مدربي الملاكمة الفلسطينية من الأردن

الإثنين 23 يوليو 2018 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة مدربي الملاكمة الفلسطينية من الأردن



رام الله / سما /

 أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني للملاكمة فوزي العصافرة عودة كل من المدرب وليد البتوني وعمار حديديون وأيمن وادي إلى ارض الوطن صباح الاثنين بعد المشاركة الفاعلة في دورة المدرب الدولي النجمة الثانية التي نظمها الاتحاد الأردني بإشراف ورعاية الاتحاد الدولي للملاكمة AIBA .

وحاضر في الدورة المدرب والخبير الدولي مكرم القرامي وشارك فيها ٢٥ مدربا من عدة دول عربية وأجنبية،حيث استمرت من 16-22/ 7/ 2018 واشتملت على الشقين النظري والعملي وتقديم الاختبار النهائي فيهما .

وقدم المدربون الشكر والتقدير للاتحاد الأردني للملاكمة على حسن الاستضافة و التنظيم والشكر موصول للخبير الدولي مكرم القرامي على جهوده الرائعة ومعلوماته القيمة .

وثمن العصافرة عاليا جهود الاتحاد الأردني في استضافة الدورة، مقدرا جهود مدربينا وإصرارهم على تطوير أنفسهم .

#مدربين #الملاكمة

أخبار ذات صلة

thumb (1)

"الأكاديمية الفلسطينية" تستعد لدورة مدربي كرة القدم

دورة تأهيل مدربي المبارزة

اتحاد الملاكمة يحجب الثقة عن العضو حسن طه

860x484 (3)

افتتاح دورة مدربي حراس المرمى بغزة

اتحاد الملاكمة يشارك في البطولة العربية الثانية للشباب

860x484

الاتحاد الفلسطيني يختتم دورة مدربي حراس المرمى

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص

يديعوت : الجولة القادمة ستبدأ بضربة ساحقة من اللحظة الأولى

أبو مرزوق: اليوم تسليم رد فتح على الورقة المصرية والتي إجابت عليها حماس بالإيجاب

تعرف على المرشح الأبرز لرئاسة أركان جيش الاحتلال!!

بعد تبرئة القضاء الفرنسي له ..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون

‏الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن مسموما على يد زوجته في طولكرم

اصابتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

اونروا -ارشيفية

غزة: مئات من موظفي الاونروا يحاصرون مكتب مدير العمليات ويطالبون برحيله فورا

وفد فتح

وفد فتح يصل القاهرة للرد خطيا على الورقة المصرية و هذا ما سيطلبه ..

عباس كامل

عباس كامل "الثعلب الرئاسي" حامل أسرار السيسي، من يكون؟

اركان مزهر حخيم الدهيشة بيت لحم

استشهاد الطفل اركان مزهر 15 عاما برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الدهيشة

شهيد متأثرا باصابته قبل اسبوعين خلال مسيرات العودة في غزة