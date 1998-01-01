نجم جزائري يقترب من خلافة محرز بليستر سيتي

وكالات / سما /

يسعى نادي ليستر سيتي لتعويض رحيل نجمه الجزائري رياض محرز إلى مانشستر سيتي، بعدما باعه مقابل 60مليون جنيه إسترليني.

وذكرت تقارير صحافية فرنسية, أن إدارة "الثعالب" وجهت اهتمامها نحو نجم جزائري آخر للتعاقد معه وهو رشيد غزال لاعب موناكو، ليكون خليفة محرز.

وكان غزال قد انضم إلى موناكو الموسم الماضي، لكنه لم يثبت أقدامه مع الفريق، وظل ملازما لدكة البدلاء، إذ كانت مشاركاته في المباريات قليلة، واقتصرت على 7 مباريات بشكل أساسي فقط.

ولعبت كل هذه الظروف دورها في اتخاذ اللاعب قرار الرحيل عن النادي الفرنسي والبحث عن فريق يستطيع الظهور بين صفوفه، كما قرر موناكو وضعه على قائمة المعروضين للبيع.

يشار إلى أن التقارير أكدت أن موناكو لن يقف في طريق رحيل غزال, لا سيما أن كلود بويل مدرب ليستر يعرف قدراته جيدا, عندما دربه في ليون.