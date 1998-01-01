جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نجم جزائري يقترب من خلافة محرز بليستر سيتي

الإثنين 23 يوليو 2018 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم جزائري يقترب من خلافة محرز بليستر سيتي



وكالات / سما /

يسعى نادي ليستر سيتي لتعويض رحيل نجمه الجزائري رياض محرز إلى مانشستر سيتي، بعدما باعه مقابل 60مليون جنيه إسترليني.

وذكرت تقارير صحافية فرنسية, أن إدارة "الثعالب" وجهت اهتمامها نحو نجم جزائري آخر للتعاقد معه وهو رشيد غزال لاعب موناكو، ليكون خليفة محرز.

وكان غزال قد انضم إلى موناكو الموسم الماضي، لكنه لم يثبت أقدامه مع الفريق، وظل ملازما لدكة البدلاء، إذ كانت مشاركاته في المباريات قليلة، واقتصرت على 7 مباريات بشكل أساسي فقط. 

ولعبت كل هذه الظروف دورها في اتخاذ اللاعب قرار الرحيل عن النادي الفرنسي والبحث عن فريق يستطيع الظهور بين صفوفه، كما قرر موناكو وضعه على قائمة المعروضين للبيع.

يشار إلى أن التقارير أكدت أن موناكو لن يقف في طريق رحيل غزال, لا سيما أن كلود بويل مدرب ليستر يعرف قدراته جيدا, عندما دربه في ليون.

#نجم جزائري #رياض محرز

أخبار ذات صلة

إنريكي يقترب من خلافة فينغر بأرسنال

انشيلوتي يقترب من خلافة غوارديولا في تدريب بايرن ميونيخ

محرز

ليستر سيتي يرفض عرض الذئاب لضم محرز

محرز مرشح لجائزتين مع ليستر سيتي

رياض محرز يوافق على عرض مانشستر سيتي

محرز يكشف سبب انضمامه لمانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص

يديعوت : الجولة القادمة ستبدأ بضربة ساحقة من اللحظة الأولى

أبو مرزوق: اليوم تسليم رد فتح على الورقة المصرية والتي إجابت عليها حماس بالإيجاب

تعرف على المرشح الأبرز لرئاسة أركان جيش الاحتلال!!

بعد تبرئة القضاء الفرنسي له ..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون

‏الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن مسموما على يد زوجته في طولكرم

اصابتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

اونروا -ارشيفية

غزة: مئات من موظفي الاونروا يحاصرون مكتب مدير العمليات ويطالبون برحيله فورا

وفد فتح

وفد فتح يصل القاهرة للرد خطيا على الورقة المصرية و هذا ما سيطلبه ..

عباس كامل

عباس كامل "الثعلب الرئاسي" حامل أسرار السيسي، من يكون؟

اركان مزهر حخيم الدهيشة بيت لحم

استشهاد الطفل اركان مزهر 15 عاما برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الدهيشة

شهيد متأثرا باصابته قبل اسبوعين خلال مسيرات العودة في غزة